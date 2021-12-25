Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?

Святкова страва

Сезонна запіканка

Піст до Різдва

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як в Австрії називають чебуреки та з чим їх там готують

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
25 грудня, 13:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чебуреками ми їх назвали, бо такий же принцип – тісто з начинкою обсмажується на олії. В Австрії це циллертальський крапфен з начинкою з картоплі, сиру та твердого сиру
Австрійські чебуреки - циллертальські крапфен
Австрійські чебуреки - циллертальські крапфен / Фото: www.ichkoche.at

Якщо покопатися, то в Австрії багато їжі, яка дуже схожа на нашу або навпаки. Ми розповідали про нудельни в мигдальній крихті, це практично ліниві вареники.

У долині Циллерталь, земля Тіроль, є однойменні крапфен. Схожі або на маленькі чебуреки, або на великі смажені вареники. Традиційно подаються з овочевим салатом та склянкою молока.

Реклама

На сайті Іchkoche.at пропонують взяти два види борошна – житнє та пшеничне. Так правильно. Якщо першого немає, то пшеничне теж підійде.

Цилллертальські крапфени, австрійські чебуреки

Інгредієнти для тіста:

  • по 200 г житнього борошна, пшеничного борошна;
  • близько 200 мл води;
  • дрібка солі;
  • 1 яйце.

Для начинки:

Реклама
  • 250 г картоплі;
  • 100 г твердого сиру;
  • 100 г сиру;
  • 1 цибулина (маленька);
  • сіль, перець;
  • 1 зуб. часнику, дрібно нарізаний.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити у шкірці.
  2. Для тіста змішати борошно, воду, яйце, щіпку солі в тісто. Тісто не має липнути до рук. Залишити на 30 хвилин у теплому місці.
  3. Картоплю розім'яти, змішати з тертим твердим сиром і сиром. Додати дрібно нарізану цибулю та часник. Посолити, поперчити. Розкочати тісто якнайтонше на круглі коржики.
  4. На кожен викласти по 1 столовій ложці начинки, сформувати крапфен.
  5. Смажити з двох боків на добре розігрітій олії. Подавати з овочевим салатом та молоком.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Будете використовувати ананас у новорічних стравах?
Святкові салати

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти