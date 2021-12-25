Як в Австрії називають чебуреки та з чим їх там готують

Якщо покопатися, то в Австрії багато їжі, яка дуже схожа на нашу або навпаки. Ми розповідали про нудельни в мигдальній крихті, це практично ліниві вареники.
У долині Циллерталь, земля Тіроль, є однойменні крапфен. Схожі або на маленькі чебуреки, або на великі смажені вареники. Традиційно подаються з овочевим салатом та склянкою молока.
На сайті Іchkoche.at пропонують взяти два види борошна – житнє та пшеничне. Так правильно. Якщо першого немає, то пшеничне теж підійде.
Далі по темі
Цилллертальські крапфени, австрійські чебуреки
Інгредієнти для тіста:
- по 200 г житнього борошна, пшеничного борошна;
- близько 200 мл води;
- дрібка солі;
- 1 яйце.
Для начинки:
- 250 г картоплі;
- 100 г твердого сиру;
- 100 г сиру;
- 1 цибулина (маленька);
- сіль, перець;
- 1 зуб. часнику, дрібно нарізаний.
Як приготувати:
- Картоплю відварити у шкірці.
- Для тіста змішати борошно, воду, яйце, щіпку солі в тісто. Тісто не має липнути до рук. Залишити на 30 хвилин у теплому місці.
- Картоплю розім'яти, змішати з тертим твердим сиром і сиром. Додати дрібно нарізану цибулю та часник. Посолити, поперчити. Розкочати тісто якнайтонше на круглі коржики.
- На кожен викласти по 1 столовій ложці начинки, сформувати крапфен.
- Смажити з двох боків на добре розігрітій олії. Подавати з овочевим салатом та молоком.
Читайте також:
- Ліниві чебуреки за 30 хвилин – рецепт для тих, хто не марнує час
- Швейцарські або альпійські голубці – рецепт для дуже оригінальної сімейної вечері
- Пончики зепполе із заварним кремом – готуються швидко, з'їдаються за секунду
- Французькі беньє – рецепт золотавих пончиків
- З чорницею і фініками, з сиром і запечені – рецепти найсоковитіших пончиків