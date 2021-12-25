Як в Австрії називають чебуреки та з чим їх там готують

Чебуреками ми їх назвали, бо такий же принцип – тісто з начинкою обсмажується на олії. В Австрії це циллертальський крапфен з начинкою з картоплі, сиру та твердого сиру

Австрійські чебуреки - циллертальські крапфен / Фото: www.ichkoche.at

Якщо покопатися, то в Австрії багато їжі, яка дуже схожа на нашу або навпаки. Ми розповідали про нудельни в мигдальній крихті, це практично ліниві вареники.

У долині Циллерталь, земля Тіроль, є однойменні крапфен. Схожі або на маленькі чебуреки, або на великі смажені вареники. Традиційно подаються з овочевим салатом та склянкою молока.

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На сайті Іchkoche.at пропонують взяти два види борошна – житнє та пшеничне. Так правильно. Якщо першого немає, то пшеничне теж підійде.

Цилллертальські крапфени, австрійські чебуреки

Інгредієнти для тіста:

по 200 г житнього борошна, пшеничного борошна;

близько 200 мл води;

дрібка солі;

1 яйце.

Для начинки:

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250 г картоплі;

100 г твердого сиру;

100 г сиру;

1 цибулина (маленька);

сіль, перець;

1 зуб. часнику, дрібно нарізаний.

Як приготувати: