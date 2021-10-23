Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ворскла - Шахтар: онлайн 🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

З чорницею і фініками, з сиром і запечені – рецепти найсоковитіших пончиків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 жовтня, 13:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Випічка з чорничним соусом авторства Джеймі Олівера, сирні пончики смажаться з додаванням лимонної цедри і кориці, а ті, яким потрібна духовка, – практично дієтичні
Рецепти пончиків
Рецепти пончиків / Фото: Колаж: Сьогодні

Пончики настільки смачні, що вони, особливі, є в кожній країні. У Німеччині, до слова, пишаються своїми великими берлінерами. Не можна сказати, що це корисна випічка, скоріше, навпаки. Але ті, що представлені нижче, гідні вашої уваги.

Джеймі Олівер на своєму сайті розмістив рецепт пончиків, які варяться спочатку в окропі, а потім обсмажуються в чорничному соусі. Сирні за рецептом фудблогерки lyu_lebedeva готуються у класичний спосіб – у добре розігрітій олії.

Реклама

А от пончики від natashakinko, для яких потрібна духовка, максимально для правильного харчування. Замість цукру там – ваш улюблений підсолоджувач.

Пончики від Джеймі Олівера

Пончики з фініками і чорницею
Пончики з фініками і чорницею / Фото: www.jamieoliver.com

Інгредієнти (на 4 великих пончики):

Реклама
  • 100 г фініків;
  • 150 г борошна (може знадобиться більше);
  • 30 г меленого мигдалю;
  • 1 велике яйце;
  • оливкова олія для смаження;
  • 320 г чорниці;
  • 1 ст. л. меду;
  • 4 ст. л. грецького йогурту;
  • мелена кориця, за бажанням.

Як приготувати:

  1. Прибрати кісточки з фініків і помістити в кухонний комбайн з борошном, меленим мигдалем, яйцем, невеликою дрібкою солі й 70 мл води.
  2. Коли тісто сформується, місити на присипаній борошном поверхні.
  3. Розкачайте тісто завтовшки 1,5 см. За допомогою склянки виріжте пончики, потім склянкою з меншим діаметром горлечка виріжте середину пончика. Використовуйте залишки тіста доти, доки воно не закінчиться.
  4. Смажте пончики у великій каструлі зі злегка киплячою водою впродовж 5 хвилин, дуже обережно перевертаючи їх. Дайте стекти воді.
  5. Поставте велику сковороду на середній вогонь з 1 столовою ложкою олії. Обсмажуйте пончики з усіх боків 10 хвилин. Покладіть на паперові серветки.
  6. У сковороду додайте чорницю та збризніть медом. Злегка підігрійте масу і обсмажте в них пончики, щоб вони просочилися чорничним соусом.
  7. Прикрасити корицею, подавати з йогуртом.

Пончики в духовці

Пончики в духовці
Пончики в духовці / Фото: instagram.com/alina_bakes_at_home/

Інгредієнти:

Реклама
  • 250 г сиру;
  • 200 г борошна;
  • 1 яйце;
  • 3 ст. л. меду;
  • по 1 ст. л. олії, сметани;
  • по 1 ч. л. ванільного цукру, розпушувача;
  • дрібка солі;
  • цукрова пудра, джем – за бажанням.

Як приготувати:

  1. Змішати всі інгредієнти. Залишити тісто в теплому місці на 30 хвилин.
  2. Сформувати пончики і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
  3. Подавати з пудрою або джемом.

Сирні пончики з лимоном і корицею

Сирні пончики з лимоном і корицею
Сирні пончики з лимоном і корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 500 г сиру 9%;
  • 3 шт. яйця;
  • 110 г цукру;
  • 350 г борошна;
  • 6 г розпушувача;
  • ванілін, олія.

Як приготувати:

  1. Сир, яйця, цукор і ванілін змішати до однорідного стану.
  2. Поступово додати борошно з розпушувачем і ретельно вимісити.
  3. На середньому вогні в сотейнику розігріти олію.
  4. Сформувати кульки приблизно по 30 г. Смажити до золотавої скоринки, періодично їх перевертаючи.
  5. Готові пончики викласти на паперові рушники. Прикрасити цукровою пудрою.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти