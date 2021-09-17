Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Чизкейк с персиками – рецепт десерта на выходные от Анны Пановой

Ирина Маслова
17 сентября, 17:59
Вместо персиков можно взять сливы, абрикосы или другие ягоды-фрукты по вашему вкусу. Персики нужны плотные, чтобы они не теряли свою форму после выпекания

Приближаются выходные и пока еще достаточно летних и сезонных осенних фруктов не опускайте возможности порадовать свою семью вкусными десертами так, как это часто делает ведущая канала "Украина" Анна Панова. С персиками получаются вкусные не только бисквиты, но и чизкейки. Узнаем рецепт ароматной выпечки, который очень легко готовится, и стоит того, чтобы его попробовать.

Чизкейк с персиками

Чизкейк с персиками / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Панова рассказала, как выглядит рабочий день телеведущей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Реклама

Ингредиенты:

  • 100 г сливочное масло;
  • 1 шт. яйцо;
  • 2 ст. л. сахар;
  • 200 г мука (неполный стакан).

Для начинки:

  • 2 яйца;
  • 200 г сметана;
  • 2 ст. л кукурузный крахмал;
  • 3 ст. л сахар;
  • корица, ванильный сахар – по желанию;
  • 250 г творог;
  • 300 г персики.

Способ приготовление:

Реклама
  1. Смешайте все ингредиенты для теста. Масло можно растопить, а можно просто руками растереть с мукой в крошку. Замесите мягкое тесто, оберните пленкой, положите в холодильник на полчаса-час.
  2. Тем временем, готовим начинку. Смешайте в блендере все ингредиенты, кроме персиков. При желании можете добавить сахара.
  3. Когда тесто охладится, выложите его в смазанную маслом разъемную форму, сформировав бортики.
  4. Проколите тесто вилкой в нескольких местах, чтобы меньше вздувалось. Персики порежьте небольшими дольками и уложите на тесто. Посыпьте фрукты корицей и ванильным сахаром, сверху вылейте начинку.
  5. Запекайте 50 минут при температуре 180 градусов. Проверяйте готовность зубочисткой.

Здесь найдете историю и рецепт самого творожного баскского чизкейка.