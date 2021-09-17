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Чизкейк з персиками – рецепт десерту на вихідні від Анни Панової

Ірина Маслова
17 вересня, 17:59
Замість персиків можна взяти сливи, абрикоси або інші ягоди-фрукти на ваш смак. Персики потрібні щільні, щоб вони не втрачали свою форму після випікання

Наближаються вихідні і поки ще достатньо літніх і сезонних осінніх фруктів не опускайте можливості потішити свою сім'ю смачними десертами так, як це часто робить ведуча каналу "Україна" Анна Панова. З персиками виходять смачні не тільки бісквіти, а й чизкейки. Дізнаємося рецепт ароматної випічки, який дуже легко готується, і вартий того, щоб його спробувати.

Чизкейк з персиками

Чизкейк з персиками / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Анна Панова розповіла, як виглядає робочий день телеведучої / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Інгредієнти:

  • 100 г вершкове масло;
  • 1 шт. яйце;
  • 2 ст. л. цукор;
  • 200 г борошно (неповна склянка).

Для начинки:

  • 2 яйця;
  • 200 г сметана;
  • 2 ст. л кукурудзяний крохмаль;
  • 3 ст. л цукор;
  • кориця, ванільний цукор – за бажанням;
  • 250 г сир;
  • 300 г персики.

Спосіб приготування:

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  1. Змішайте всі інгредієнти для тіста. Масло можна розтопити, а можна просто руками розтерти з борошном в крихту. Замісити м'яке тісто, обернути плівкою, покласти у холодильник на годину.
  2. Тим часом готуємо начинку. Змішайте в блендері всі інгредієнти, крім персиків. За бажання можете додати цукру.
  3. Коли тісто охолоне, викладіть його в змащену маслом роз'ємну форму, сформувавши бортики.
  4. Проколіть тісто виделкою в декількох місцях, щоб менше здувалося. Персики поріжте невеликими шматочками і покладіть на тісто. Посипте фрукти корицею і ванільним цукром, зверху вилийте начинку.
  5. Запікайте 50 хвилин за температури 180 градусів. Перевіряйте готовність зубочисткою.

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