Чизкейк з персиками – рецепт десерту на вихідні від Анни Панової

Наближаються вихідні і поки ще достатньо літніх і сезонних осінніх фруктів не опускайте можливості потішити свою сім'ю смачними десертами так, як це часто робить ведуча каналу "Україна" Анна Панова. З персиками виходять смачні не тільки бісквіти, а й чизкейки. Дізнаємося рецепт ароматної випічки, який дуже легко готується, і вартий того, щоб його спробувати.

Чизкейк з персиками

Чизкейк з персиками / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Анна Панова розповіла, як виглядає робочий день телеведучої / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Інгредієнти:

100 г вершкове масло;

1 шт. яйце;

2 ст. л. цукор;

200 г борошно (неповна склянка).

Для начинки:

2 яйця;

200 г сметана;

2 ст. л кукурудзяний крохмаль;

3 ст. л цукор;

кориця, ванільний цукор – за бажанням;

250 г сир;

300 г персики.

Спосіб приготування:

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Змішайте всі інгредієнти для тіста. Масло можна розтопити, а можна просто руками розтерти з борошном в крихту. Замісити м'яке тісто, обернути плівкою, покласти у холодильник на годину. Тим часом готуємо начинку. Змішайте в блендері всі інгредієнти, крім персиків. За бажання можете додати цукру. Коли тісто охолоне, викладіть його в змащену маслом роз'ємну форму, сформувавши бортики. Проколіть тісто виделкою в декількох місцях, щоб менше здувалося. Персики поріжте невеликими шматочками і покладіть на тісто. Посипте фрукти корицею і ванільним цукром, зверху вилийте начинку. Запікайте 50 хвилин за температури 180 градусів. Перевіряйте готовність зубочисткою.

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