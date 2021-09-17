Чизкейк з персиками – рецепт десерту на вихідні від Анни Панової

Наближаються вихідні і поки ще достатньо літніх і сезонних осінніх фруктів не опускайте можливості потішити свою сім'ю смачними десертами так, як це часто робить ведуча каналу "Україна" Анна Панова. З персиками виходять смачні не тільки бісквіти, а й чизкейки. Дізнаємося рецепт ароматної випічки, який дуже легко готується, і вартий того, щоб його спробувати.
Чизкейк з персиками
Чизкейк з персиками / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Анна Панова розповіла, як виглядає робочий день телеведучої / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Інгредієнти:
- 100 г вершкове масло;
- 1 шт. яйце;
- 2 ст. л. цукор;
- 200 г борошно (неповна склянка).
Для начинки:
- 2 яйця;
- 200 г сметана;
- 2 ст. л кукурудзяний крохмаль;
- 3 ст. л цукор;
- кориця, ванільний цукор – за бажанням;
- 250 г сир;
- 300 г персики.
Спосіб приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста. Масло можна розтопити, а можна просто руками розтерти з борошном в крихту. Замісити м'яке тісто, обернути плівкою, покласти у холодильник на годину.
- Тим часом готуємо начинку. Змішайте в блендері всі інгредієнти, крім персиків. За бажання можете додати цукру.
- Коли тісто охолоне, викладіть його в змащену маслом роз'ємну форму, сформувавши бортики.
- Проколіть тісто виделкою в декількох місцях, щоб менше здувалося. Персики поріжте невеликими шматочками і покладіть на тісто. Посипте фрукти корицею і ванільним цукром, зверху вилийте начинку.
- Запікайте 50 хвилин за температури 180 градусів. Перевіряйте готовність зубочисткою.
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