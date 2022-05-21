Что делать, чтобы выпечка не трескалась – 6 простых шагов

Существует много способов исправить уже приготовленную еду. Легче всего это сделать, когда она пересолена. Но очень часто случается так, что некрасивые трещины портят выпечку.

Что касается бисквитов и чизкейков с выпеканием, то дефекты на них можно скрыть кремом или глазурью.

Как избежать трещин на выпечке

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С домашним хлебом намного сложнее, трещины на нем никак не исправить. Трескается он из-за углекислого газа, которому нужен выход. Именно для этого на заготовках делаются надрезы.

Ниже узнаете, почему выпечка не трескается и как этого избежать. Рекомендации собраны со страниц опытных кулинаров и на канале Вкусные Заметки о Хлебе.

Что делать, чтобы выпечка не трескалась

Перед запеканием сделайте надрезы на домашнем хлебе

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1. Не нужно очень долго вымешивать тесто, чтобы не забить тесто мукой и не утяжелить его.

2. Не стоит спешить отправлять заготовки в духовку. Тесто должно расстояться ровно столько времени, сколько указано в рецепте.

3. Неправильная формовка. Это касается дрожжевых рулетов, пирожков. То есть шов изделия должен быть на дне.

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4. Разогревать духовку сильнее, чем указано в рецепте. Именно поэтому образовывается пар, который способен разорвать корочку. В тоже время слишком высокая температура ускорит выход углекислого газа, и корочка некрасиво разорвется.

Советуют поместить на самый нижний уровень духовки противень с 7-10 кубиками льда. Его пара должно хватить на 10-15 минут. Потом лишняя влажность в духовке нам не нужна.

5. Сделать несколько проколов в пирогах с начинкой.

6. Увлажнить (слегка смазать) водой перед выпечкой изделия из ржаной муки.

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