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8 лайфхаков, которые выведут ваше картофельное пюре на новый уровень

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 февраля, 11:13
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Никогда не начинайте варить картофель в горячей воде и солите, когда она закипит. К этой воде можно добавить немного куриного или мясного бульйона, а вместе с маслом и молоком использовать натуральный йогурт
Лайфхаки по приготовлению картофельного пюре
Лайфхаки по приготовлению картофельного пюре / Фото: freepik.com

Казалось бы, что сложного в картофельном пюре? Отварил, размял, добавил масло или сулугуни, как это успешно делают в Грузии, – все вкусно, всем нравится.

Но почему бы не продолжать развиваться в этом направлении, и каждый раз превращать картофельное пюре чуть ли не в ресторанное блюдо.

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Собрали советы профессионалов со всего кулинарного мира. И есть среди них лайфхаки, которые обязательно удивят и пригодятся.

Здесь читайте о продуктах, которые категорически нельзя готовить в мультиварке.

С чего начинается вкусное картофельное пюре

Как приготовить идеальное картофельное пюре
Как приготовить идеальное картофельное пюре / Фото: freepik.com

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1. Картофель. Понятно, что от него зависит все. Корнеплод должен быть крахмалистым. Обычно это картофель со светлой кожурой.

2. Вода и варка. Часто, чтобы быстрей приготовить, мы кипятим воду с солью и забрасываем картофель. Здесь есть риск, что картофель проварится неравномерно и будут комочки.

Картофель для пюре нужно начинать варить в холодной воде. А солить после закипания воды.

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Варите картофель на среднем огне без бурления, иначе он разварится.

3. Варить в бульоне. Курином или мясном. Или развести их с водой в нужных вам пропорциях. Так картофель уже при варке обретет приятный вкусовой оттенок.

4. Кожура. Очень многие профессионалы советуют варить корнеплод для пюре именно так. Он точно не разварится и пюре будет максимально однородным.

А еще останется больше крахмала, который, в свою очередь, активней будет поглощать молоко и масло.

5. Толчение. Оно начинается сразу же, когда из картофеля была слита вода. Так нельзя. Советуют поставить кастрюлю с готовой картошкой на плиту, одной минуты будет достаточно, за это время остатки воды испарятся.

Картофель слегка подсушится и будет нежнее по текстуре.

6. Молоко и масло. Они должны быть комнатной температуры. Не горячим (молоко) и не замороженным (масло).

7. Натуральный йогурт. Еще одна популярная добавка к картофельному пюре. Он даст блюду приятный привкус. Добавляйте по несколько столовых ложек в процессе толчения и пробуйте на вкус.

8. Толкушка. Лучше использовать ее. Конечно, с миксером взбивать пюре быстро и просто. Но можно перестараться – и пюре станет похожим, скорее, на клейкую невкусную массу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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