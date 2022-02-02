8 лайфхаков, которые выведут ваше картофельное пюре на новый уровень

Казалось бы, что сложного в картофельном пюре? Отварил, размял, добавил масло или сулугуни, как это успешно делают в Грузии, – все вкусно, всем нравится.
Но почему бы не продолжать развиваться в этом направлении, и каждый раз превращать картофельное пюре чуть ли не в ресторанное блюдо.
Собрали советы профессионалов со всего кулинарного мира. И есть среди них лайфхаки, которые обязательно удивят и пригодятся.
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С чего начинается вкусное картофельное пюре
1. Картофель. Понятно, что от него зависит все. Корнеплод должен быть крахмалистым. Обычно это картофель со светлой кожурой.
2. Вода и варка. Часто, чтобы быстрей приготовить, мы кипятим воду с солью и забрасываем картофель. Здесь есть риск, что картофель проварится неравномерно и будут комочки.
Картофель для пюре нужно начинать варить в холодной воде. А солить после закипания воды.
Варите картофель на среднем огне без бурления, иначе он разварится.
3. Варить в бульоне. Курином или мясном. Или развести их с водой в нужных вам пропорциях. Так картофель уже при варке обретет приятный вкусовой оттенок.
4. Кожура. Очень многие профессионалы советуют варить корнеплод для пюре именно так. Он точно не разварится и пюре будет максимально однородным.
А еще останется больше крахмала, который, в свою очередь, активней будет поглощать молоко и масло.
5. Толчение. Оно начинается сразу же, когда из картофеля была слита вода. Так нельзя. Советуют поставить кастрюлю с готовой картошкой на плиту, одной минуты будет достаточно, за это время остатки воды испарятся.
Картофель слегка подсушится и будет нежнее по текстуре.
6. Молоко и масло. Они должны быть комнатной температуры. Не горячим (молоко) и не замороженным (масло).
7. Натуральный йогурт. Еще одна популярная добавка к картофельному пюре. Он даст блюду приятный привкус. Добавляйте по несколько столовых ложек в процессе толчения и пробуйте на вкус.
8. Толкушка. Лучше использовать ее. Конечно, с миксером взбивать пюре быстро и просто. Но можно перестараться – и пюре станет похожим, скорее, на клейкую невкусную массу.