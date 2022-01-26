Что готовить в январе – простой рецепт сочного стейка из пекинской капусты

Продолжаем пополнять список полезных и оригинальных блюд из сезонных овощей. О том, как приготовить фрикадельки и запечь из вместе с брюссельской капустой, мы знаем.
Пекинская капуста – находка не только для тех, кто придерживается правильного питания, но и тех, кто ищет оригинальный и безусловно вкусный гарнир.
Стейк из пекинской капусты / Фото: eatsomethingvegan.com
В рецепте от Сooktoria.com предлагают взять соевый соус, немного кленового сиропа, базилик, орегано, кунжут и сухой чеснок. Количество этих специй будет зависеть от размера вашей капусты и личных предпочтений во вкусовых оттенках.
Ниже найдете еще один видеорецепт приготовления стейков из пекинской капусты. В этом случае она не запекается, а жарится на сковороде.
Стейки из пекинской капусты
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- растительное масло;
- соевый соус;
- кленовый сироп или немного меда;
- орегано, базилик;
- сушеный чеснок, копченая паприка;
- соль, перец.
Здесь найдете еще один интересный рецепт с сезонным корнеплодом – пюре из репы.
Как приготовить:
- Для соуса смешайте сироп, соевый соус и остальные специи и травы, а также добавьте растительное масло.
- У капусты снимите верхние листья, нарежьте кольцами толщиной 3-4 см. Выложите на застеленый противень и обильно смажьте соусом.
- Выпекайте около 30 минут при 190 градусов, до карамелизации капусты. Подавайте горячей, украсив петрушкой и полив соком лимона.
В этом видео предлагают готовить стейки из пекинской капусты на сковороде.