Что любит есть Мадонна? Очень часто – это суши с авокадо

Мадонна любит авокадо, как и наша певица Злата Огневич. Понятно, что Мадонна гораздо старше и к рациону приходится относиться серьезней.

Несколько лет тому назад стало известно, что она придерживается макробиотической диеты. Это цельнозерновые продукты, бобовые, овощи, ферментированная рыба.

Суши с авокадо - любимая еда Мадонны / Фото: Коллаж: Сегодня

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Правда, иногда можно встретить фото, на которых Мадонна с удовольствием ест пиццу с бокалом алкоголя в другой руке.

Мы не можем утверждать, что конкретно по этому рецепту от Мarthastewart.com Мадонне готовят суши, но из вредного здесь только сахар и майонез, их можно не использовать.

Суши из авокадо

Ингредиенты:

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2 ст. риса для суши;

корень имбиря (5 см), очищенный

1 ст. рисово-винного уксуса

2 ст. л. сахара плюс 1 ч. л.

2 огурца, нарезанных соломкой;

2 моркови, очищенные и нарезанные соломкой;

1/2 ч. л. кунжутного масла;

50 мл майонеза;

1 авокадо, разрезанный пополам и тонко нарезанный;

1 ст. л. жареных семян кунжута;

6 листов поджаренных нори;

соевый соус, соль.

Как приготовить: