Что любит есть Мадонна? Очень часто – это суши с авокадо

Мадонна любит авокадо, как и наша певица Злата Огневич. Понятно, что Мадонна гораздо старше и к рациону приходится относиться серьезней.
Несколько лет тому назад стало известно, что она придерживается макробиотической диеты. Это цельнозерновые продукты, бобовые, овощи, ферментированная рыба.
Суши с авокадо - любимая еда Мадонны / Фото: Коллаж: Сегодня
Правда, иногда можно встретить фото, на которых Мадонна с удовольствием ест пиццу с бокалом алкоголя в другой руке.
Мы не можем утверждать, что конкретно по этому рецепту от Мarthastewart.com Мадонне готовят суши, но из вредного здесь только сахар и майонез, их можно не использовать.
Суши из авокадо
Ингредиенты:
- 2 ст. риса для суши;
- корень имбиря (5 см), очищенный
- 1 ст. рисово-винного уксуса
- 2 ст. л. сахара плюс 1 ч. л.
- 2 огурца, нарезанных соломкой;
- 2 моркови, очищенные и нарезанные соломкой;
- 1/2 ч. л. кунжутного масла;
- 50 мл майонеза;
- 1 авокадо, разрезанный пополам и тонко нарезанный;
- 1 ст. л. жареных семян кунжута;
- 6 листов поджаренных нори;
- соевый соус, соль.
Как приготовить:
- Промойте рис, пока вода не станет прозрачной. Положите в сито над миской, пока вы будете готовить остальные ингредиенты.
- Нарежьте имбирь вдоль волокон тонкими ломтиками, чтобы получилось 1/2 стакана. Закипятите воду, добавьте имбирь и бланшируйте 5 секунд.
- Верните кастрюлю на плиту и добавьте 3/4 стакана уксуса, 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки воды. Слегка приправьте солью. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. Дайте остыть.
- Рис отварите и оставьте на 10 минут с закрытой крышкой. Переложите в большую миску и дайте остыть 5 минут.
- Добавьте немного уксусной смеси в рис, перемешайте.
- Соедините огурцы и морковь с оставшимися уксусом, 1 чайной ложкой сахара, 1 чайной ложкой соли и кунжутным маслом.
- Положите лист нори блестящей стороной вниз на бамбуковый коврик. Аккуратно распределите часть риса по нори, оставляя по 1 см от края.
- Равномерно распределите 2 чайные ложки майонеза по центру риса. Выложите немного овощной смеси и несколько ломтиков авокадо на середину риса. Посыпьте кунжутом.
- Сформируйте суши. Смочите острый нож уксусной смесью и разрежьте на 6 равных частей. Повторите то же самое с оставшимися листами нори. Подавать с консервированным маринованным имбирем и соевым соусом.