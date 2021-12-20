Краш из авокадо и салат с морепродуктами – чем питается и что готовит Злата Огневич

Красивая и энергичная Злата Огневич, которая сообщила о готовности к новым отношениям, часто делится своими предпочтениями в еде.
Певица – девушка спортивная, отказалась от пищи животного происхождения и внимательно следит за тем, что лежит в ее тарелке.
И это тосты с авокадо, краш из него же, каши на растительном молоке и морепродукты.
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В своем Instagram Злата рассказала о любимом салате из морепродуктов, готовится он предельно быстро и просто.
Нужно взять морской коктейль, добавить к нему нарезанные авокадо, свежий огурец, черри, микрогрин и заправить. Это может быть оливковое масло, дижонская горчица, сок лайма.
На завтрак певица любит тосты с авокадо с гречневым хлебом, его она слегка подсушивает в духовке.
А еще льняная каша на кокосовом молоке с манго, бананами или белковый омлет на соевом молоке.
Любимое блюдо у Златы Огневич тоже есть – это картошка с белыми грибами, которую обязательно нужно подавать с солеными огурцами и помидорами.