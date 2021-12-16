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Пять ящиков мандаринов и необычный оливье – Наталья Могилевская рассказала о своем новогоднем столе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
16 декабря, 13:50
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Артистка не употребляет мяса, поэтому привычные ингредиенты в салате заменяют сосиски из пшеничного белка, авокадо, домашний майонез и кешью
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Фото: ТРК Україна

Сколько существует оливье, столько и его рецептов было придумано. У народной артистки Натальи Могилевской, которая давно отказалась от пищи животного происхождения, есть свой личный рецепт.

Об этом она рассказала на записи концерта-награждения "Музыкальная платформа" от телеканала "Украина", его можно будет посмотреть в ночь с 31 декабря на 1 января.

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На съемочной площадке певица заявила – будет праздновать Новый год на сцене. А вот особых пожеланий праздничных блюд у Могилевской нет. Главное – традиционная классика.

"Слава Богу, моя любимая еда достаточно здоровая. Однако самое главное для меня – мандарины. Обычные, маленькие с тоненькой кожицей. Я перед праздниками обязательно их нахожу, могу приобрести сразу 4-5 огромных ящиков. Этого хватает всем на несколько месяцев".

А вот из невероятного количества традиционных салатов артистка выбирает оливье. Правда, готовит его совсем по-другому.

Вместо колбасы или мяса – сейтановые сосиски из так называемого "вегетарианского мяса", картошку заменяет авокадо, а вместо яиц – домашний майонез с кешью.

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"Поскольку я не употребляю мясо, готовлю оливье с сейтановыми сосисками. А вместо картошки кладу авокадо. Обычному майонезу тоже есть полезная замена – домашний майонез с кешью вместо яиц. Выходит очень вкусно и легко!"

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