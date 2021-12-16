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П'ять ящиків мандаринів та незвичайне олів'є – Наталія Могилевська розповіла про свій новорічний стіл

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 грудня, 13:50
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Артистка не вживає м'яса, тому звичні інгредієнти в салаті замінюють сосиски з пшеничного білка, авокадо, домашній майонез та кеш'ю
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / Фото: ТРК Україна

Скільки існує олів'є, стільки та його рецептів було придумано. У народної артистки Наталії Могилевської, яка давно відмовилася від їжі тваринного походження, є свій особистий рецепт.

Про це вона розповіла під час запису концерту-нагородження "Музична платформа" від телеканалу "Україна", його можна буде переглянути в ніч з 31 грудня на 1 січня.

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На знімальному майданчику співачка заявила – святкуватиме Новий рік на сцені. А от особливих побажань святкових страв у Могилевської немає. Головне – традиційна класика.

"Слава Богу, моя улюблена їжа досить здорова. Проте найголовніше для мене – мандарини. Звичайні, маленькі з тоненькою шкірочкою. Я перед святами обов'язково їх знаходжу, можу придбати одразу 4-5 величезних ящиків. Цього вистачає всім на кілька місяців".

А серед неймовірної кількості традиційних салатів артистка обирає олів'є. Щоправда, готує його зовсім інакше.

Замість ковбаси або м'яса – сейтанові сосиски з так званого "вегетаріянського м'яса", картоплю замінює авокадо, а замість яєць – домашній майонез з кеш'ю.

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"Оскільки я не вживаю м'яса, готую олів'є з сейтановими сосисками. А замість картоплі кладу авокадо. Звичайному майонезу також є корисна заміна – домашній майонез з кеш'ю замість яєць. Виходить дуже смачно та легко!"

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Ірина Маслова
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