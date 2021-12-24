Що любить їсти Мадонна? Дуже часто – це суші з авокадо

Мадонна любить авокадо, як і наша співачка Злата Огнєвіч. Зрозуміло, що Мадонна старша і до раціону доводиться ставитися набагато серйозніше.
Кілька років тому стало відомо, що вона дотримується макробіотичної дієти. Це цільнозернові продукти, бобові, овочі, ферментована риба.
Суші з авокадо - улюблена їжа Мадонни / Фото: Колаж: Сьогодні
Правда, іноді можна зустріти фото, на яких Мадонна охоче їсть піцу з келихом алкоголю в іншій руці.
Ми не можемо стверджувати, що саме за цим рецептом від Мarthastewart.com Мадонні готують суші, але зі шкідливого тут лише цукор та майонез, їх можна не використовувати.
Суші з авокадо
Інгредієнти:
- 2 ск. рису для суші;
- корінь імбиру (5 см), очищений
- 1 ск. рисово-винного оцту
- 2 ст. л. цукру, плюс 1 ч. л.
- 2 огірки, нарізані соломкою;
- 2 моркви, очищені та нарізані соломкою;
- 1/2 ч. л. кунжутної олії;
- 50 мл майонезу;
- 1 авокадо, розрізаний навпіл і тонко нарізаний;
- 1 ст. л. смаженого насіння кунжуту;
- 6 підсмажених норі;
- соєвий соус, сіль.
Як приготувати:
- Промийте рис, доки вода не стане прозорою. Покладіть в сито над мискою, поки ви готуватимете решту інгредієнтів.
- Наріжте імбир уздовж волокон тонкими скибочками, щоб вийшло 1/2 склянки. Закип'ятіть воду, додайте імбир та бланшуйте 5 секунд.
- Поверніть каструлю на плиту і додайте 3/4 склянки оцту, 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки води. Злегка приправте сіллю. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор розчинився. Дайте охолонути.
- Рис відваріть і залиште на 10 хвилин із закритою кришкою. Перекладіть у велику миску і дайте охолонути 5 хвилин.
- Додайте трохи оцтової суміші в рис, перемішайте.
- З'єднайте огірки і моркву з оцтом, що залишилися, 1 чайною ложкою цукру, 1 чайною ложкою солі та кунжутною олією.
- Покладіть норі блискучим боком вниз на бамбуковий килимок. Обережно розподіліть частину рису по норі, залишаючи по 1 см від краю.
- Розподіліть 2 чайні ложки майонезу по центру рису. Викладіть трохи овочевої суміші та кілька скибочок авокадо на середину рису. Посипте кунжутом.
- Сформуйте суші. Змочіть гострий ніж оцтовою сумішшю та розріжте на 6 рівних частин. Повторіть з рештою норі. Подавати з консервованим маринованим імбиром та соєвим соусом.