Что приготовить из лесных грибов, кроме супа – рецепты пюре, жюльена, штруделя и ризотто

Просто пожарить, потушить с картофелем или сварить суп с лесными грибами – это вкусно, но простовато. С белыми грибами получается отличное ризотто и пирог с говядиной, с опятами – запеканки или штрудель. А жюльен с такими грибами особенно ароматный и сочный. Не жалейте чеснока, сливок или сметаны.
Жюльен из белых грибов
Жюльен из белых грибов / Фото: Depositphotos
Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Белые грибы – 400 г
- Лук репчатый – 1 шт. (большая)
- Сметана (25%) – 150 г
- Сыр твердый тертый – 100 г
- Соль и перец – по вкусу
- Крахмал – 1 ч. л.
- Масло сливочное – 1 ст. л.
- Масло растительное – 2 ст. л.
Как приготовить:
- Нарезать мелко лук, грибы – соломкой.
- Крахмал залить 100 мл холодной кипяченой воды и хорошо размешать.
- Нагреть сковороду, налить растительное масло и растопить в нем сливочное. Добавить лук, обжарить до мягкости.
- Выложить грибы и жарить около 3-5 минут.
- Добавить сметану, дать закипеть, посолить и поперчить. Влить смесь с крахмалом, быстро размешать.
- Добавить часть тертого сырого, размешать.
- Выложить жюльен ложкой в формы, посыпать сыром, поставить разогретую до 200 градусов духовку на несколько минут.
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Запеканка с опятами
Запеканка с опятами / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/
Ингредиенты:
- Опята – 400 г
- Цветная капуста – 500 г
- Яйцо – 4 шт.
- Сливки 10% – 60 г
- Соль, специи, чеснок – по вкусу
- Сыр – 30 г
- Йогурт греческий – 120 г
Как приготовить:
- Цветную капусту нарезать, отварить в соленой воде в течение 3 минут. В форме для запекания смешать грибы с капустой.
- Для заливки взбить яйца, добавить сливки, измельченный чеснок и специи. Перемешать и залить грибы с капустой.
- Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать 40-50 минут.
- За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром и готовить минуту.
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Пирог с грибами и мясом
Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Песочное тесто – 500 г
- Говядина – 150 г
- Белые грибы – 100 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Лук – 1/2 шт.
- Зеленый лук – 5 г
- Тимьян свежий – 4 веточки
- Сливочное масло – 60 г
- Оливковое масло – 40 мл
- Розовый перец горошком
- Соль, перец – по вкусу
- Петрушка
Как приготовить:
- Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Проколоть вилкой.
- Нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном.
- Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить измельченный чеснок и тимьян.
- Добавить остальное сливочное масло. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы.
- Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут.
- Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.
Ризотто с белыми грибами и шпинатом
Грибное ризотто со шпинатом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Белые грибы – 400 г
- Рис – 300 г риса арборио
- Лук – 1 шт.
- Пучок шпината
- Чеснок – 1 зуб.
- Бульон – 1 л
- Белое сухое вино – 150 мл
- Тертый пармезан – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Щепотка соли
Как приготовить:
- Грибы нарезать. Лук очистить и измельчить. У шпината удалить стебли, мелко нарезать и бланшировать в течение 2 минут. Откинуть на дуршлаг.
- В глубокой сковороде разогреть 1 ст. ложку сливочного масла и обжарить раздавленный зубчик чеснока 1 минуту, удалить его.
- Выложить на сковороду лук и готовить 3 минуты до прозрачности. Добавить грибы, посолить, жарить 2 минуты.
- Промытый рис выложить к грибам, готовить 3 минуты. Влить вино и выпарить.
- Порциями вливать теплый бульон, постоянно помешивая. Готовить 20 минут.
- В готовый рис добавить шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешать. Через минуту ризотто будет готово.
Штрудель с грибами
Штрудель с грибами / Фото: instagram.com/gribnoy.les
Ингредиенты:
- Грибы (опята, белые) – 250 г
- Тертый сыр грюйер – 100 г
- Очищенные грецкие орехи – 1,5 ст. л.
- Зеленый лук – 200 г
- Масло сливочное – 4 ст. л.
- Сок лимона – 1 ч. л.
- Сухари панировочные – 1,5 ст. л.
- Соль, перец, специи – по вкусу
Для теста:
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Мука – 300 г
Как приготовить:
- Муку просеять. Добавить яйца, щепотку соли и 125 мл теплой воды вымесить мягкое тесто. Скатать в шар, смазать растительным маслом и оставить на 30 минут.
- Зеленый лук нарезать.
- Грибы нарезать и обжарить на сливочном масле 8-10 минут. Сбрызнуть лимонным соком, готовить еще минуту, выложить на тарелку.
- В этой же сковороде растопить оставшееся сливочное масло, добавить панировочные сухари и обжарить в течение 2 минут.
- Грецкие орехи измельчить, смешать с сухарями. Дать остыть.
- Положить тесто на поверхность, густо посыпанной мукой, раскатать в тонкий пласт и сбрызнуть растительным маслом. Выложить ровным слоем на тесто смесь сухарей с орехами.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Противень смазать маслом.
- Выложить на тесто зеленый лук, грибы и посыпать сыром. Сформировать штрудель.
- Выложить на противень, сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Выпекать 30 минут.
Грибное пюре
Грибное пюре / Фото: instagram.com/kulinar_tv_de/
Ингредиенты:
- Картофель – 7-10 шт.
- Лесные грибы – 300 г
- Каперсы маринованные, зелень, соль, специи – по вкусу
- Сливки – 50 г
Как приготовить:
- Картофель очистить и отварить в подсоленной воде в течении 15-20 минут. Слить воду, добавить сливки и измельчить до пюре.
- Грибные ножки нарезать кольцами, шляпки – кубиками, выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарить в течение 10 минут.
- Добавить каперсы и готовить несколько минут.
- Картофельное пюре смешать с частью обжаренных грибов и выложить на тарелку. Остальную часть грибов выложить сверху. Украсить зеленью.