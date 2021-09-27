Что приготовить из лесных грибов, кроме супа – рецепты пюре, жюльена, штруделя и ризотто

Просто пожарить, потушить с картофелем или сварить суп с лесными грибами – это вкусно, но простовато. С белыми грибами получается отличное ризотто и пирог с говядиной, с опятами – запеканки или штрудель. А жюльен с такими грибами особенно ароматный и сочный. Не жалейте чеснока, сливок или сметаны.

Жюльен из белых грибов

Жюльен из белых грибов / Фото: Depositphotos

Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Белые грибы – 400 г

Лук репчатый – 1 шт. (большая)

Сметана (25%) – 150 г

Сыр твердый тертый – 100 г

Соль и перец – по вкусу

Крахмал – 1 ч. л.

Масло сливочное – 1 ст. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Как приготовить:

Нарезать мелко лук, грибы – соломкой. Крахмал залить 100 мл холодной кипяченой воды и хорошо размешать. Нагреть сковороду, налить растительное масло и растопить в нем сливочное. Добавить лук, обжарить до мягкости. Выложить грибы и жарить около 3-5 минут. Добавить сметану, дать закипеть, посолить и поперчить. Влить смесь с крахмалом, быстро размешать. Добавить часть тертого сырого, размешать. Выложить жюльен ложкой в формы, посыпать сыром, поставить разогретую до 200 градусов духовку на несколько минут.

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Запеканка с опятами

Запеканка с опятами / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/

Ингредиенты:

Опята – 400 г

Цветная капуста – 500 г

Яйцо – 4 шт.

Сливки 10% – 60 г

Соль, специи, чеснок – по вкусу

Сыр – 30 г

Йогурт греческий – 120 г

Как приготовить:

Цветную капусту нарезать, отварить в соленой воде в течение 3 минут. В форме для запекания смешать грибы с капустой. Для заливки взбить яйца, добавить сливки, измельченный чеснок и специи. Перемешать и залить грибы с капустой. Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать 40-50 минут. За 5 минут до готовности посыпать тертым сыром и готовить минуту.

Пирог с грибами и мясом

Пирог с грибами и мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Песочное тесто – 500 г

Говядина – 150 г

Белые грибы – 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Лук – 1/2 шт.

Зеленый лук – 5 г

Тимьян свежий – 4 веточки

Сливочное масло – 60 г

Оливковое масло – 40 мл

Розовый перец горошком

Соль, перец – по вкусу

Петрушка

Как приготовить:

Песочное тесто размять по дну формы для запекания. Проколоть вилкой. Нарезанные белые грибы обжарить сначала на оливковом масле, а затем на сливочном. Нарезать говядину брусочками и обжарить на оливковом масле. Добавить измельченный чеснок и тимьян. Добавить остальное сливочное масло. Добавить репчатый лук, нарезанный полукольцами, готовить несколько минут, а затем добавить к мясу и луку обжаренные грибы. Добавить сметану. Посолить и поперчить и тушить несколько минут. Зеленый лук и петрушку мелко нарубить и добавить в сковороду. Полученную массу выложить на тесто, посыпать розовым перцем и поставить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

Ризотто с белыми грибами и шпинатом

Грибное ризотто со шпинатом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Белые грибы – 400 г

Рис – 300 г риса арборио

Лук – 1 шт.

Пучок шпината

Чеснок – 1 зуб.

Бульон – 1 л

Белое сухое вино – 150 мл

Тертый пармезан – 3 ст. л.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Щепотка соли

Как приготовить:

Грибы нарезать. Лук очистить и измельчить. У шпината удалить стебли, мелко нарезать и бланшировать в течение 2 минут. Откинуть на дуршлаг. В глубокой сковороде разогреть 1 ст. ложку сливочного масла и обжарить раздавленный зубчик чеснока 1 минуту, удалить его. Выложить на сковороду лук и готовить 3 минуты до прозрачности. Добавить грибы, посолить, жарить 2 минуты. Промытый рис выложить к грибам, готовить 3 минуты. Влить вино и выпарить. Порциями вливать теплый бульон, постоянно помешивая. Готовить 20 минут. В готовый рис добавить шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешать. Через минуту ризотто будет готово.

Штрудель с грибами

Штрудель с грибами / Фото: instagram.com/gribnoy.les

Грибы (опята, белые) – 250 г

Тертый сыр грюйер – 100 г

Очищенные грецкие орехи – 1,5 ст. л.

Зеленый лук – 200 г

Масло сливочное – 4 ст. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Сухари панировочные – 1,5 ст. л.

Соль, перец, специи – по вкусу

Ингредиенты:

Для теста:

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Мука – 300 г

Как приготовить:

Муку просеять. Добавить яйца, щепотку соли и 125 мл теплой воды вымесить мягкое тесто. Скатать в шар, смазать растительным маслом и оставить на 30 минут. Зеленый лук нарезать. Грибы нарезать и обжарить на сливочном масле 8-10 минут. Сбрызнуть лимонным соком, готовить еще минуту, выложить на тарелку. В этой же сковороде растопить оставшееся сливочное масло, добавить панировочные сухари и обжарить в течение 2 минут. Грецкие орехи измельчить, смешать с сухарями. Дать остыть. Положить тесто на поверхность, густо посыпанной мукой, раскатать в тонкий пласт и сбрызнуть растительным маслом. Выложить ровным слоем на тесто смесь сухарей с орехами. Разогреть духовку до 180 градусов. Противень смазать маслом. Выложить на тесто зеленый лук, грибы и посыпать сыром. Сформировать штрудель. Выложить на противень, сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Выпекать 30 минут.

Грибное пюре

Грибное пюре / Фото: instagram.com/kulinar_tv_de/

Ингредиенты:

Картофель – 7-10 шт.

Лесные грибы – 300 г

Каперсы маринованные, зелень, соль, специи – по вкусу

Сливки – 50 г

Как приготовить:

Картофель очистить и отварить в подсоленной воде в течении 15-20 минут. Слить воду, добавить сливки и измельчить до пюре. Грибные ножки нарезать кольцами, шляпки – кубиками, выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарить в течение 10 минут. Добавить каперсы и готовить несколько минут. Картофельное пюре смешать с частью обжаренных грибов и выложить на тарелку. Остальную часть грибов выложить сверху. Украсить зеленью.