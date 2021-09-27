Що приготувати з лісових грибів, крім супу – рецепти пюре, жульєну, штруделя і ризото

Просто посмажити, потушкувати з картоплею або зварити суп з лісовими грибами – це смачно, але простовато. З білими грибами виходить чудове ризото і пиріг з яловичиною, з опеньками – запіканки або штрудель. А жульєн з такими грибами особливо ароматний і соковитий. Не шкодуйте часнику, вершків або сметани.
Жульєн з білих грибів
Жульєн з білих грибів / Фото: Depositphotos
Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Білі гриби – 400 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт. (велика)
- Сметана (25%) – 150 г
- Сир твердий тертий – 100 г
- Сіль і перець – за смаком
- Крохмаль – 1 ч. л.
- Масло вершкове – 1 ст. л.
- Олія – 2 ст. л.
Як приготувати:
- Нарізати дрібно цибулю, гриби – соломкою.
- Крохмаль залити 100 мл холодної кип'яченої води і добре розмішати.
- Нагріти сковороду, налити олію та розтопити в ньому вершкове масло. Додати цибулю, обсмажити до м'якості.
- Викласти гриби і смажити близько 3-5 хвилин.
- Додати сметану, дати закипіти, посолити і поперчити. Влити суміш з крохмалем, швидко розмішати.
- Додати частину тертого сирого, розмішати.
- Викласти жульєн ложкою в форми, посипати сиром, поставити розігріту до 200 градусів духовку на кілька хвилин.
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Запіканка з опеньками
Запіканка з опеньками / Фото: instagram.com/mrs.merkylova/
Інгредієнти:
- Опеньки – 400 г
- Цвітна капуста – 500 г
- Яйце – 4 шт.
- Вершки 10% – 60 г
- Сіль, спеції, часник – за смаком
- Сир – 30 г
- Йогурт грецький – 120 г
Як приготувати:
- Цвітну капусту нарізати, відварити в солоній воді впродовж 3 хвилин. У формі для запікання змішати гриби з капустою.
- Для заливки збити яйця, додати вершки, подрібнений часник і спеції. Перемішати і залити гриби з капустою.
- Розігріти духовку до 200 градусів і випікати 40-50 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності посипати тертим сиром і готувати хвилину.
Пиріг з грибами і м'ясом
Пиріг з грибами і м'ясом / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Пісочне тісто – 500 г
- Яловичина – 150 г
- Білі гриби – 100 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Цибуля – 1/2 шт.
- Зелена цибуля – 5 г
- Чебрець свіжий – 4 гілочки
- Вершкове масло – 60 г
- Оливкова олія – 40 мл
- Рожевий перець горошком
- Сіль, перець – за смаком
- Петрушка
Як приготувати:
- Пісочне тісто розім'яти по дну форми для запікання. Проколоти виделкою.
- Нарізані білі гриби обсмажити спочатку на оливковій олії, а потім на вершковому маслі.
- Нарізати яловичину брусочками і обсмажити на оливковій олії. Додати подрібнені часник і чебрець.
- Додати решту вершкового масла. Додати цибулю, нарізану півкільцями, готувати кілька хвилин, а потім додати до м'яса і цибулі обсмажені гриби.
- Додати сметану. Посолити і поперчити і тушкувати кілька хвилин.
- Зелену цибулю і петрушку дрібно порубати і додати в сковороду. Отриману масу викласти на тісто, посипати рожевим перцем і поставити в духовку на 15 хвилин за температури 200 градусів.
Ризото з білими грибами і шпинатом
Грибне ризото зі шпинатом / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Білі гриби – 400 г
- Рис – 300 г рису арборіо
- Цибуля – 1 шт.
- Пучок шпинату
- Часник – 1 зуб.
- Бульйон – 1 л
- Біле сухе вино – 150 мл
- Тертий пармезан – 3 ст. л.
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Дрібка солі
Як приготувати:
- Гриби нарізати. Цибулю очистити і подрібнити. У шпинату видалити стебла, дрібно нарізати і бланшувати впродовж 2 хвилин. Відкинути на друшляк.
- У глибокій сковороді розігріти 1 ст. ложку вершкового масла і обсмажити розчавлений зубчик часнику 1 хвилину, прибрати його.
- Викласти на сковороду цибулю і готувати 3 хвилини до прозорості. Додати гриби, посолити, смажити 2 хвилини.
- Промитий рис викласти до грибів, готувати 3 хвилини. Влити вино і випарувати.
- Порціями вливати теплий бульйон, постійно помішуючи. Готувати 20 хвилин.
- У готовий рис додати шпинат, вершкове масло і тертий сир, перемішати. За хвилину ризото буде готове.
Штрудель з грибами
Штрудель з грибами / Фото: instagram.com/gribnoy.les
Інгредієнти:
- Гриби (опеньки, білі) – 250 г
- Тертий сир грюєр – 100 г
- Очищені волоські горіхи – 1,5 ст. л.
- Зелена цибуля – 200 г
- Масло вершкове – 4 ст. л.
- Сік лимона – 1 ч. л.
- Сухарі панірувальні – 1,5 ст. л.
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Для тіста:
- Яйце – 1 шт.
- Олія – 1 ст. л.
- Сіль – за смаком
- Борошно – 300 г
Як приготувати:
- Борошно просіяти. Додати яйця, дрібку солі та 125 мл теплої води вимісити м'яке тісто. Скачати в кулю, змастити олією і залишити на 30 хвилин.
- Зелену цибулю нарізати.
- Гриби нарізати і обсмажити на вершковому маслі 8-10 хвилин. Скропити лимонним соком, готувати ще хвилину, викласти на тарілку.
- У цій же сковороді розтопити вершкове масло, додати панірувальні сухарі й обсмажити впродовж 2 хвилин.
- Волоські горіхи подрібнити, змішати із сухарями. Дати охолонути.
- Покласти тісто на поверхню, густо посипану борошном, розкачати в тонкий пласт і скропити олією. Викласти рівним шаром на тісто суміш сухарів з горіхами.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Деко змастити олією.
- Викласти на тісто зелену цибулю, гриби і посипати сиром. Сформувати штрудель.
- Викласти на деко, скропити розтопленим вершковим маслом. Випікати 30 хвилин.
Грибне пюре
Грибне пюре / Фото: instagram.com/kulinar_tv_de/
Інгредієнти:
- Картопля – 7-10 шт.
- Лісові гриби – 300 г
- Каперси мариновані, зелень, сіль, спеції – за смаком
- Вершки – 50 г
Як приготувати:
- Картоплю очистити і відварити в підсоленій воді 15-20 хвилин. Злити воду, додати вершки і подрібнити до пюре.
- Грибні ніжки нарізати кільцями, капелюшки – кубиками, викласти на розігріту сковороду з олією. Обсмажити впрдовж 10 хвилин.
- Додати каперси і готувати кілька хвилин.
- Картопляне пюре змішати з частиною обсмажених грибів і викласти на тарілку. Іншу частину грибів викласти зверху. Прикрасити зеленню.