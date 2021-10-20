Что приготовить на Хэллоуин детям – 5 рецептов к празднику

Дети самые требовательные, тем более это касается особенного меню, которое обычно бывает на Хэллоуин. Очень важно – не только оформить стол и блюда в стиле праздника, но и приготовить все максимально вкусно. Несмотря на то, что это прежде всего детские десерты, они так же могут украсить и взрослую вечеринку.

Брауни "Привидения"

Пирожные "Привидения" на Хэллоуин / Фото: Depositphotos

Рецепты для детей на Хэллоуин / Фото: www.instagram.com/ankostoffarten/

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Ингредиенты:

175 г нарезанного масла;

150 г горького шоколада, нарезанного;

3 средних яйца;

300 г сахара;

75 г простой муки;

40 г какао-порошка;

450 г сахарной пудры;

50 г шоколадной пасты;

25 белых маршмэллоу;

черная глазурь в карандашах.

Как приготовить:

Растопите масло и шоколад над водяной баней. Дайте остыть в течение 20 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите пергаментом форму. Миксером взбейте яйца и сахар в течение 5 минут. Добавьте охлажденную шоколадную смесь в миску с яичной смесью и перемешайте. Добавьте просеянную муку, какао щепотку соли. Перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте около 30 минут. Остудите и разрежьте брауни на 25 квадратов. Для глазури просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте 5 ст. л. ледяной воды. Перемешивайте до однородного состояния. Намажьте основание каждого маршмэллоу шоколадной пастой и выложите на брауни. Полейте глазурью. С помощью глазури для рисования сделайте привидениям "глаза" и "рты".

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Яблоки в карамели

Яблоки в карамели на Хэллоуин / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

4 маленьких яблока с гладкой поверхностью;

250 г сахара;

80 мл воды;

20 г жидкого меда;

красный пищевой краситель;

несколько капель лимонного сока;

деревянные шпажки.

Как приготовить:

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Яблоки помыть и обсушить. Удалить "хвостики" и воткнуть на их место шпажки. Все ингредиенты для карамели, кроме красителя, положить в сотейник с толстым дном. Нагреть смесь до 130 градусов. Если нет кулинарного термометра, капните карамель на охлажденное блюдце. Она должна схватиться в твердый, но хрупкий шарик. Добавить краситель и перемешать. Дать карамели еще немного покипеть. Немного остудить массу и окунуть яблоки, надетые на шпажки. Если яблоки не удалось полностью окунуть в карамель, полейте их сверху с помощью ложки. Готовые яблоки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Дать застыть.

Десерт "Земля с червяками"

Десерт "Земля с червяками" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 пакет порошкового шоколадного пудинга (около 110 г);

2 стакана холодного молока;

425 г шоколадного печенья;

225 г взбитых сливок (можно аэрозольных);

24 желатиновых червяка.

Как приготовить:

Печенье тщательно измельчить. Порошковый шоколадный пудинг залить молоком и перемешать. Оставить на 5 минут, чтобы смесь загустела. Добавить в шоколадный пудинг взбитые сливки и половину раскрошенного печенья. Переложить смесь в прозрачные стаканы, наполняя их примерно на три четверти. Воткнуть в десерт желатиновых червяков и присыпать раскрошенным печеньем.

Печенье "Пальцы ведьмы"

Печенье "Пальцы ведьмы" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 г сливочного масла;

по 100 г сахара, миндаля;

1 яйцо;

300 г муки;

1 ч. л. ванильного сахара;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

по 50 г черного и белого шоколада;

100 г мороженой вишни.

Как приготовить:

Смешать масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром и хорошо растереть. Добавить половину муки и разрыхлитель, снова растереть. Собрать все в густой эластичный комок, положить в пакет и убрать в холодильник на полчаса. Для "ногтей" миндаль опустить в кипящую воду на 30 секунд, охладить и очистить от внешней пленки. Для "грязи под ногтями" темный шоколад растопить на водяной бане и добавить 100 мл воды. Белый шоколад растопить для приготовления "костей". Сделать "кровь". Вишню положить на сковороду, посыпать небольшим количеством сахара, прогреть до полного растворения сахара и пробить блендером. Сформировать печенье, чтобы напоминало пальцы. С одной стороны слегка придавить, намазать "грязью" и приложить "ноготь". Выпекать на пергаменте 15 минут при 180 градусах. Украсить белым шоколадом и нанести "кровь".

Торт "Кладбище"

Торт в виде кладбища на Хэллоуин / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

175 г муки;

25 г какао;

по 1/2 ч. л. соды, разрыхлителя;

200 г коричневого сахара;

1 яйцо;

4 ст. л. молока;

1 ч. л. ванильного экстракта;

65 г сливочного масла;

100 г шоколада;

125 мл воды.

Для глазури:

75 г молочного или черного шоколада;

50-75 мл сливок.

Для украшения:

печенье;

шоколадная глазурь;

крошки бисквита;

изюм в разноцветной глазури.

Как приготовить: