Що приготувати на Геловін дітям – 5 рецептів до свята

Діти найвибагливіші, тим паче це стосується особливого меню, яке зазвичай буває на Геловін. Дуже важливо – не тільки оформити стіл і страви в стилі свята, а й приготувати все максимально смачно. Попри те, що це насамперед дитячі десерти, вони так само можуть прикрасити і дорослу вечірку.
Брауні "Привиди"
Тістечка "Привиди" на Геловін / Фото: Depositphotos
Рецепти для дітей на Геловін / Фото: www.instagram.com/ankostoffarten/
Інгредієнти:
- 175 г нарізаного масла;
- 150 г гіркого шоколаду, нарізаного;
- 3 середніх яйця;
- 300 г цукру;
- 75 г борошна;
- 40 г какао-порошку;
- 450 г цукрової пудри;
- 50 г шоколадної пасти
- 25 білих маршмелоу;
- чорна глазур в олівцях.
Як приготувати:
- Розтопити масло і шоколад над водяною банею, час від часу помішуючи. Коли маса стане гладкою і однорідною, дайте їй охолонути впродовж 20 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть пергаментом форму.
- Міксером збийте яйця і цукор у великій мисці впродовж 5 хвилин.
- Додайте охолоджену шоколадну суміш в миску з яєчною сумішшю і перемішайте. Додайте просіяне борошно, какао-порошок і дрібку солі. Перемішайте.
- Викладіть тісто в підготовлену форму і випікайте близько 30 хвилин. Повністю остудіть у формі та наріжте брауні.
- Для глазурі просійте цукрову пудру у велику миску і додайте 5 ст. л. крижаної води. Перемішуйте доти, доки не отримаєте густу однорідну масу.
- Намажте основу кожного маршмелоу шоколадною і викладіть на шматочки брауні. Полийте зверху глазур'ю (по столовій ложці на квадратик).
- За допомогою глазурі для малювання зробіть привидам "очі" і "роти".
Читайте також:
Брауні: як він став шоколадним і до чого тут домовики?
Яблука в карамелі
Яблука в карамелі на Геловін / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 4 маленьких яблука з гладкою поверхнею;
- 250 г цукру;
- 80 мл води;
- 20 г рідкого меду;
- червоний харчовий барвник;
- кілька крапель лимонного соку;
- дерев'яні шпажки.
Як приготувати:
- Яблука помити і обсушити. Видалити "хвостики" і увіткнути дерев'яні палички.
- Усі інгредієнти для карамелі, крім барвника, покласти в сотейник. Нагріти суміш до 130 градусів. Якщо у вас немає кулінарного термометра, крапніть карамель на охолоджене блюдце. Вона повинна схопитися в тверду, але крихку кульку.
- Додати барвник і перемішати. Дати карамелі ще трохи покипіти.
- Трохи остудити масу і занурити яблука, надіті на шпажки. Якщо яблука не вдалося повністю занурити в карамель, полийте їх зверху за допомогою ложки.
- Готові яблука викласти на деко, застелене пергаментом. Дати застигнути.
Десерт "Земля з черв'яками"
Десерт "Земля з черв'яками" / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 1 пакетик порошкового шоколадного пудингу (близько 110 г);
- 2 склянки холодного молока;
- 425 г шоколадного печива;
- 225 г збитих вершків (можна аерозольних);
- 24 желатинових черв'яки.
Як приготувати:
- Печиво скласти в пакетта ретельно подрібнити.
- Залити молоком порошковий шоколадний пудинг і ретельно перемішати вінчиком. Залишити на 5 хвилин, щоб суміш загусла.
- Додати в шоколадний пудинг збиті вершки і половину розкришеного печива.
- Перекласти суміш у прозорі склянки, наповнюючи їх приблизно на три чверті.
- Увіткнути в десерт желатинових черв'яків і присипати розкришеним печивом. За бажанням охолодити.
Печиво "Пальці відьми"
Печиво "Пальці відьми" / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 150 г вершкового масла;
- 100 г цукру, мигладю;
- 1 яйце;
- 300 г борошна;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 1/2 ч. л. розпушувача;
- 50 г чорного шоколаду;
- 50 г білого шоколаду;
- 100 г мороженої вишні.
Як приготувати:
- Змішати масло з цукром, яйцем, ванільним цукром і добре розтерти.
- Додати половину борошна і розпушувач, знову розтерти.
- Посипати борошном, зібрати все в густу еластичну грудку, покласти в пакет і прибрати в холодильник на пів години.
- Зробити "нігті". Мигдаль опустити в окріп на 30 секунд, охолодити і очистити від плівки.
- Для "бруду під нігтями" темний шоколад розтопити на водяній бані і додати 100 мл води.
- Білий шоколад розтопити для приготування "кісток".
- Зробити "кров". Вишню покласти на сковороду, посипати невеликою кількістю цукру, прогріти до повного розчинення цукру і пробити блендером.
- Остигле в холодильнику тісто розділити на маленькі шматочки, з яких сформувати печиво, що нагадує пальці. З одного боку можна зробити потоншання, ніби це кістка. З іншого боку тісто злегка натиснути, намазати "брудом" і покласти "ніготь".
- Готові "пальці" розмістити на деку, застеленому папером для випічки.
- Випікати 15 хвилин за 180 градусів. Дістати, охолодити, обмазати білим шоколадом "кістки" і нанести "кров".
Торт "Кладовище"
Торт у вигляді кладовища на Геловін / Фото: Depositphotos
Інгредієнти для тіста:
- 175 г борошна;
- 25 г какао;
- по 1/2 ч. л. соди, розпушувача;
- 200 г коричневого цукру;
- 1 яйце;
- 4 ст. л. молока;
- 1 ч. л. ванільного екстракту;
- 65 г вершкового масла;
- 100 г шоколаду;
- 125 мл води.
Для глазурі:
- 75 г молочного або чорного шоколаду;
- 50-75 мл вершків.
Для прикраси:
- печиво;
- шоколадна глазур;
- крихти бісквіта;
- родзинки.
Як приготувати:
- З'єднати борошно, какао, розпушувач, соду і цукор. В окремій ємності з'єднати яйце, ванільний екстракт і молоко.
- Розтопити шоколад з водою і нарізаним маслом, перемішати.
- Додати в борошно шоколадну і яєчну суміші, перемішати.
- Форму для випічки змастити маслом і присипати борошном. Викласти тісто.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 30-40 хвилин. Остудити. Зрізати опуклу частину коржа і розкришити.
- Розтопити шоколад разом з молоком або вершками, перемішати. Полити цією глазур'ю торт.
- Розтопити маленький шматочок шоколаду, перекласти в щільний пакет зі зрізаним куточком (зріз має бути дуже маленьким). Намалювати на печиві написи "R.I.P" і "Dead".
- Зробити в торті надрізи йвертикально вставити в них печиво. Посипати торт крихтами бісквіту, прикрасити родзинками.