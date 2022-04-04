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Что приготовить загадочным Водолеям – рецепт пасты со сливочно-лимонным соусом

Ирина Маслова
4 апреля, 10:38
Эти люди считают себя особенными и такую же еду предпочитают. Понадобится один лимон, немного твердого сыра и сливок

В отличие от Скорпионов, людей прямолинейных и резких, любящих острое и экзотическое, Водолеи, пожалуй, одни из самых неординарных людей.

Они окружают себя завесой тайны, чем привлекают других. У них безусловно интересный образ мыслей, с ними нескучно.

Еда по гороскопу - рецепт для Водолеев / Фото: Коллаж: Сегодня, www.bonappetit.com

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И да, эти люди особенные и во вкусовых предпочтениях. Сливочно-лимонный соус для спагетти согревает и бодрит ноткой цитрусовых одновременно.

Использоваться будет как цедра, так и сок лимона.

Рецепт с сайта Вonappetit.com.

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Паста со сливочно-лимонным соусом для Водолеев

Паста со сливочно-лимонным соусом для Водолеев / Фото: www.bonappetit.com

Ингредиенты на четыре порции:

  • 1 лимон;
  • спагетти или другая длинная паста;
  • 150 мл сливок;
  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • 150 г тертого твердого сыра;
  • соль, перец.

А вот Дев можно угостить чечевичными фрикадельками, в составе которых есть грибы.

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Как приготовить:

  1. Отрежьте несколько тонких полосок цедры лимона для украшения. Отдельно натрите остальную цедру, выжмете сок, должно получиться 2 ст. л.
  2. В кипящей подсоленной воде отварите спагетти, согласно инструкции на упаковке. В большом сотейнике соедините сливки с цедрой лимона и готовьте на среднем огне, помешивая, около 2 минут.
  3. Добавьте сливочное масло, готовьте, пока соус не загустеет. Снимите с огня.
  4. Возьмите 150 мл воды, в которой варились макароны, добавьте в сливочный соус и верните на средний огонь.
  5. Готовьте, помешивая и добавляя понемногу сыр, пока он не расплавится, около 3 минут. Если соус слишком густой, добавьте 1-2 ст. л. воды из-под пасты.
  6. Добавьте лимонный сок, приправьте солью, если необходимо.
  7. Разложите макароны по тарелкам. Приправьте перцем, украсьте лимонной цедрой.