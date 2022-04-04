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Що приготувати загадковим Водоліям – рецепт пасти з вершково-лимонним соусом

Ірина Маслова
4 квітня, 10:38
Ці люди вважають себе особливими та віддають перевагу такій же їжі. Знадобиться один лимон, трохи твердого сиру та вершків

На відміну від Скорпіонів, людей прямолінійних та різких, що люблять гостре та екзотичне, Водолії, мабуть, одні з найнеординарніших людей.

Вони оточують себе завісою таємниці, чим приваблюють інших. У них безумовно цікавий образ думок, з ними ненудно.

Їжа за гороскопом - рецепт для Водоліїв / Фото: Колаж: Сьогодні, www.bonappetit.com

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І так, ці люди особливі й у смакових уподобаннях. Вершково-лимонний соус для спагеті зігріває та бадьорить ноткою цитрусових водночас.

Використовуватиметься як цедра, так і сік лимона.

Рецепт із сайту Вonappetit.com.

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Паста з вершково-лимонним соусом для Водоліїв

Паста з вершково-лимонним соусом для Водоліїв / Фото: www.bonappetit.com

Інгредієнти на чотири порції:

  • 1 лимон;
  • спагеті або інша довга паста;
  • 150 мл вершків;
  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • 150 г тертого твердого сиру;
  • сіль, перець.

А Дів можна почастувати чечевичними фрикадельками, у складі яких є гриби.

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Як приготувати:

  1. Відріжте кілька тонких смужок цедри для прикраси. Окремо натріть решту цедри, вичавте сік, потрібно 2 ст. л.
  2. У киплячій підсоленій воді відваріть спагеті, згідно з інструкцією на упаковці. У великому сотейнику з'єднайте вершки з цедрою лимона і готуйте на середньому вогні, помішуючи близько 2 хвилин.
  3. Додайте вершкове масло, готуйте, доки соус не загусне. Зніміть з вогню.
  4. Візьміть 150 мл води, в якій варилися макарони, додайте вершковий соус і поверніть на середній вогонь.
  5. Готуйте, помішуючи і потроху додаючи сир, доки він не розплавиться, близько 3 хвилин. Якщо соус дуже густий, додайте 1-2 ст. л. води з-під пасти.
  6. Додати лимонний сік, приправте сіллю, якщо потрібно.
  7. Розкладіть макарони по тарілках. Приправте перцем, прикрасьте цедрою лимона.