Рецепт для Дів – приготуйте сочевичні фрикадельки з грибами

Сочевиця може бути будь-якою. Зі спецій візьміть італійські трави та сушений часник. Фрикадельки спочатку обсмажуються, потім запікаються

Їжа за гороскопом - рецепт фрикадельок для Дів / Фото: Колаж: Сьогодні, www.mashed.com, www.timesnownews.com

У той час, коли діяльним та імпульсивним Овнам потрібна їжа, яка дає багато енергії, спокійні та врівноважені Діви віддають перевагу легкій, але поживній.

Справа в тому, що ці люди дуже цінують своє здоров'я та з великою відповідальністю ставляться до того, що їдять.

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Сочевиця – продукт корисний, багатий на рослинний білок і дуже смачний з грибами. Подавати фрикадельки можна із соусом на основі томатної пасти та овочевим салатом.

Також ці їх можна готувати всім, хто дотримується посту, не використовуючи при цьому сир.

Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.

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Сочевичні фрикадельки з грибами – рецепт для Дів

Сочевичні фрикадельки з грибами – рецепт для Дів / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

1 ст. л. борошна;

2,5 ст. л. води;

400 г вареної сочевиці;

нарізана цибулина;

200 г нарізаних грибів;

італійські трави;

3 ст. л. панірувальних сухарів;

5 ст. л. тертого сиру;

2 ст. л. олії;

1 ст. л. томатної пасти;

по 1 ч. л. сухого часнику, солі;

чорний перець.

Для Риб можна приготувати соковиту скумбрію. Як це зробити – читайте тут.

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Як приготувати: