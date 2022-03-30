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Рецепт для Дів – приготуйте сочевичні фрикадельки з грибами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 березня, 11:16
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Сочевиця може бути будь-якою. Зі спецій візьміть італійські трави та сушений часник. Фрикадельки спочатку обсмажуються, потім запікаються
Їжа за гороскопом - рецепт фрикадельок для Дів
Їжа за гороскопом - рецепт фрикадельок для Дів / Фото: Колаж: Сьогодні, www.mashed.com, www.timesnownews.com

У той час, коли діяльним та імпульсивним Овнам потрібна їжа, яка дає багато енергії, спокійні та врівноважені Діви віддають перевагу легкій, але поживній.

Справа в тому, що ці люди дуже цінують своє здоров'я та з великою відповідальністю ставляться до того, що їдять.

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Сочевиця – продукт корисний, багатий на рослинний білок і дуже смачний з грибами. Подавати фрикадельки можна із соусом на основі томатної пасти та овочевим салатом.

Також ці їх можна готувати всім, хто дотримується посту, не використовуючи при цьому сир.

Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.

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Сочевичні фрикадельки з грибами – рецепт для Дів

Сочевичні фрикадельки з грибами – рецепт для Дів
Сочевичні фрикадельки з грибами – рецепт для Дів / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

  • 1 ст. л. борошна;
  • 2,5 ст. л. води;
  • 400 г вареної сочевиці;
  • нарізана цибулина;
  • 200 г нарізаних грибів;
  • італійські трави;
  • 3 ст. л. панірувальних сухарів;
  • 5 ст. л. тертого сиру;
  • 2 ст. л. олії;
  • 1 ст. л. томатної пасти;
  • по 1 ч. л. сухого часнику, солі;
  • чорний перець.

Для Риб можна приготувати соковиту скумбрію. Як це зробити – читайте тут.

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Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Борошно з'єднайте з водою, відкладіть на декілька хвилин. Додайте решту інгредієнти та спеції, подрібніть за допомогою блендера.
  3. Сформуйте 25 штук або менше фрикадельок.
  4. Обсмажте на середньому вогні близько 5 хвилин. Викладіть на застелене пергаментним папером деко та запікайте 25 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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