Рецепт для Дів – приготуйте сочевичні фрикадельки з грибами

У той час, коли діяльним та імпульсивним Овнам потрібна їжа, яка дає багато енергії, спокійні та врівноважені Діви віддають перевагу легкій, але поживній.
Справа в тому, що ці люди дуже цінують своє здоров'я та з великою відповідальністю ставляться до того, що їдять.
Сочевиця – продукт корисний, багатий на рослинний білок і дуже смачний з грибами. Подавати фрикадельки можна із соусом на основі томатної пасти та овочевим салатом.
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Також ці їх можна готувати всім, хто дотримується посту, не використовуючи при цьому сир.
Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.
Сочевичні фрикадельки з грибами – рецепт для Дів
Інгредієнти:
- 1 ст. л. борошна;
- 2,5 ст. л. води;
- 400 г вареної сочевиці;
- нарізана цибулина;
- 200 г нарізаних грибів;
- італійські трави;
- 3 ст. л. панірувальних сухарів;
- 5 ст. л. тертого сиру;
- 2 ст. л. олії;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- по 1 ч. л. сухого часнику, солі;
- чорний перець.
Для Риб можна приготувати соковиту скумбрію. Як це зробити – читайте тут.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Борошно з'єднайте з водою, відкладіть на декілька хвилин. Додайте решту інгредієнти та спеції, подрібніть за допомогою блендера.
- Сформуйте 25 штук або менше фрикадельок.
- Обсмажте на середньому вогні близько 5 хвилин. Викладіть на застелене пергаментним папером деко та запікайте 25 хвилин.