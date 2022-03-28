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Їжа за гороскопом – рецепт смачної скумбрії спеціяльно для Риб

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 березня, 11:36
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Риба буде дуже схожа на консерви, тільки ніжніше. Різний перець, коріандр, лаврове листя посилять її смак
Рецепт скумбрії для Риб
Рецепт скумбрії для Риб / Фото: freepik.com, instagram.com/abogadococinando

Це зовсім непряма асоціація сузір'я Риб, точніше, його назви, зі скумбрією. Люди, народжені під цим знаком, справді небайдужі до будь-якої їжі, де є мешканці води.

І так, все, де є скумбрія, – від супів до різних паштетів, – актуально завжди.

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Ця риба більше схожа на консерви, тільки смачніша. Подавати можна з картоплею, відвареною або пюре.

Alina FooDee радить заліпити отвір для виходу пари на кришці каструлі хлібним м'якушем. Перемішувати скумбрію в процесі приготування не можна.

Тушкована скумбрія для Риб

Тушкована скумбрія для Риб
Тушкована скумбрія для Риб / Фото: Alina FooDee

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Інгредієнти:

  • скумбрія свіжоморожена – 2 великі;
  • сіль, цукор – по 1 ч. л.;
  • вода – 200 г;
  • лаврове листя – 1 шт.;
  • щіпка коріандру;
  • духмяний перець – 3-5 горошин;
  • чорний перець – 7-10 горошин;
  • олія – 70 г.

Рецепт швидкого супу зі свіжою скумбрією знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Видалити голову, плавники, нутрощі. Добре промити скумбрію, обов'язково видалити чорну плівку всередині. Нарізати на порційні шматки.
  2. Викласти у каструлю. Додати всі спеції, сіль та цукор. Влити воду та олію. Поставити на вогонь, довести до кипіння, зменшити вогонь і томити рибу на маленькому вогні 2,5 години.
  3. Зняти каструлю з плити та дати повністю охолонути.

Докладніше про цю тушковану скумбрію дивіться нижче.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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