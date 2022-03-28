Їжа за гороскопом – рецепт смачної скумбрії спеціяльно для Риб

Риба буде дуже схожа на консерви, тільки ніжніше. Різний перець, коріандр, лаврове листя посилять її смак

Рецепт скумбрії для Риб / Фото: freepik.com, instagram.com/abogadococinando

Це зовсім непряма асоціація сузір'я Риб, точніше, його назви, зі скумбрією. Люди, народжені під цим знаком, справді небайдужі до будь-якої їжі, де є мешканці води.

І так, все, де є скумбрія, – від супів до різних паштетів, – актуально завжди.

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Ця риба більше схожа на консерви, тільки смачніша. Подавати можна з картоплею, відвареною або пюре.

Alina FooDee радить заліпити отвір для виходу пари на кришці каструлі хлібним м'якушем. Перемішувати скумбрію в процесі приготування не можна.

Тушкована скумбрія для Риб

Тушкована скумбрія для Риб / Фото: Alina FooDee

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Інгредієнти:

скумбрія свіжоморожена – 2 великі;

сіль, цукор – по 1 ч. л.;

вода – 200 г;

лаврове листя – 1 шт.;

щіпка коріандру;

духмяний перець – 3-5 горошин;

чорний перець – 7-10 горошин;

олія – 70 г.

Рецепт швидкого супу зі свіжою скумбрією знайдете тут.

Як приготувати:

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Видалити голову, плавники, нутрощі. Добре промити скумбрію, обов'язково видалити чорну плівку всередині. Нарізати на порційні шматки. Викласти у каструлю. Додати всі спеції, сіль та цукор. Влити воду та олію. Поставити на вогонь, довести до кипіння, зменшити вогонь і томити рибу на маленькому вогні 2,5 години. Зняти каструлю з плити та дати повністю охолонути.

Докладніше про цю тушковану скумбрію дивіться нижче.