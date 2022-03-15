Суп зі скумбрії – рецепт першої страви, яку захочеться готувати постійно

Рибні супи можна їсти тим, хто дотримується посту, Ну й, звісно, тим, хто любить такого роду перші страви.
Як зробити максимально швидкий суп з кількою в томаті, ми писали. Тепер скумбрія, але не консервована, а заморожена.
Для особливого смаку до супу можна додати трохи соєвого соусу та оливок.
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Це редакційний рецепт, і ми пропонуємо не обсмажувати цибулю з морквою, а одразу ж кидати у воду.
Суп зі скумбрією
Інгредієнти:
- вода – 1,5-2 л;
- скумбрія – 1 шт.;
- картопля – 4-6 шт.;
- морква, цибуля – по 1 шт.;
- соєвий соус – 1-2 ст. л.;
- олія – 3-4 ст. л.;
- оливки чорні та зелені – 150-200 г;
- суміш перців, кріп.
Спробуйте грецький суп фасоладу, він пісний і готується з квасолею.
Як приготувати:
- Розморожену скумбрію вимити, порізати на порції.
- Картоплю, цибулю та моркву, нарізати і кинути в киплячу підсолену воду. Варити до напівготовності.
- Покласти скумбрію, додати соєвий соус та оливки. Додати олію.
- Довести до смаку спеціями, сіллю та перцем. Подавати з гренками із часником.