Рецепт супу з кількою в томаті – готується з рисом та картоплею

Приготувати цей суп максимально просто, авторка рецепта не пропонує пасерувати цибулю та моркву. Овочі варяться разом з рисом

Суп з кількою у томаті / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel

Це суп із серії "Швидко і легко", буквально за 15-20 хвилин можна приготувати першу зігрівальну страву з рибними консервами.

Плюс кільки в тому, що вона в томатному соусі, він теж потрапить у суп, віддаючи свій смак.

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Рецепт фудблогерки abdrafigova_guzel.

Суп з кількою у томаті

Суп з кількою у томаті / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel

Інгредієнти:

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картопля – 3 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

рис – 1 склянка;

кілька в томатному соусі – 1 бляшанка;

вода – 2 літри;

лаврове листя – 1 шт.;

сіль, перець – за смаком;

зелень.

Тут дізнаєтеся, як зробити і салат, і гарнір водночас – потрібні консервована квасоля та гриби.

Як приготувати: