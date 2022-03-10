Рецепт супа с килькой в томате – готовится с рисом и картофелем

Суп с килькой в томате / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel
Это суп из серии "Быстро и легко", буквально за 15-20 минут можно приготовить согревающее первое блюдо с рыбными консервами.
Плюс кильки в том, что она в томатном соусе, он тоже попадет в суп, отдавая свой вкус.
Рецепт фудблогера abdrafigova_guzel.
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Суп с килькой в томате
Суп с килькой в томате / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- рис – 1 стакан;
- килька в томатном соусе – 1 банка;
- вода – 2 литра;
- лавровый лист – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень.
Здесь узнаете, как сделать и салат, и гарнир одновременно – нужны консервированная фасоль и грибы.
Как приготовить:
- Картофель нарезать мелкими кубиками. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.
- В кастрюлю выложить нарезанные овощи, засыпать промытый рис, добавить соль, перец, лавровый лист. Залить холодной водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 30-40 минут.
- Добавить кильку вместе с томатным соусом. Довести суп до кипения, проварить 5 минут.