Суп за 15 минут – нужна банка рыбных консервов и немного плавленого сыра

Пока будет вариться картофель, нужно натереть сыр, нарезать зелень. В супе используется пшено, оно предварительно промывается

Суп с рыбными консервами / Фото: instagram.com/vik_app/

Быстроту подобных супов обеспечивают консервы. Мы публиковали рецепт наваристого овощного супа с консервированными фасолью и кукурузой.

Это рыбный суп. И лучше, когда он со сливочным вкусом. Если плавленого сыра нет, можно использовать масло.

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Рецепт от vik_app предусмотрен на один литр воды. Удваивайте количество продуктов, если супа нужно больше.

Суп с консервированной горбушей

Ингредиенты:

вода – 1 л;

плавленый сыр – 100 г;

консервированная горбуша – 1 банка;

зелень;

картофель (почистить, помыть и нарезать) – 1 шт.;

пшено (промыть) – 100 г;

соль, перец – по вкусу;

оливковое масло – 1 ст. л.

Рецепт быстрого молочного супа с зажаркой найдете здесь.

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Как приготовить: