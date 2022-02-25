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Суп за 15 минут – нужна банка рыбных консервов и немного плавленого сыра

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 февраля, 13:44
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Пока будет вариться картофель, нужно натереть сыр, нарезать зелень. В супе используется пшено, оно предварительно промывается
Суп с рыбными консервами
Суп с рыбными консервами / Фото: instagram.com/vik_app/

Быстроту подобных супов обеспечивают консервы. Мы публиковали рецепт наваристого овощного супа с консервированными фасолью и кукурузой.

Это рыбный суп. И лучше, когда он со сливочным вкусом. Если плавленого сыра нет, можно использовать масло.

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Рецепт от vik_app предусмотрен на один литр воды. Удваивайте количество продуктов, если супа нужно больше.

Суп с консервированной горбушей

Ингредиенты:

  • вода – 1 л;
  • плавленый сыр – 100 г;
  • консервированная горбуша – 1 банка;
  • зелень;
  • картофель (почистить, помыть и нарезать) – 1 шт.;
  • пшено (промыть) – 100 г;
  • соль, перец – по вкусу;
  • оливковое масло – 1 ст. л.

Рецепт быстрого молочного супа с зажаркой найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. В подсоленной воде отварить нарезанный картофель Добавить промытое пшено. Готовить 5 минут.
  2. Тем временем натереть сыр и нарезать зелень.
  3. К бульону добавить горбушу, по желанию размять ее вилкой. Забросить сыр.
  4. Довести до вкуса специями, в конце добавить зелень и оливковое масло.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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