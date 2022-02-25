Суп за 15 минут – нужна банка рыбных консервов и немного плавленого сыра

Суп с рыбными консервами / Фото: instagram.com/vik_app/
Быстроту подобных супов обеспечивают консервы. Мы публиковали рецепт наваристого овощного супа с консервированными фасолью и кукурузой.
Это рыбный суп. И лучше, когда он со сливочным вкусом. Если плавленого сыра нет, можно использовать масло.
Рецепт от vik_app предусмотрен на один литр воды. Удваивайте количество продуктов, если супа нужно больше.
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Суп с консервированной горбушей
Ингредиенты:
- вода – 1 л;
- плавленый сыр – 100 г;
- консервированная горбуша – 1 банка;
- зелень;
- картофель (почистить, помыть и нарезать) – 1 шт.;
- пшено (промыть) – 100 г;
- соль, перец – по вкусу;
- оливковое масло – 1 ст. л.
Рецепт быстрого молочного супа с зажаркой найдете здесь.
Как приготовить:
- В подсоленной воде отварить нарезанный картофель Добавить промытое пшено. Готовить 5 минут.
- Тем временем натереть сыр и нарезать зелень.
- К бульону добавить горбушу, по желанию размять ее вилкой. Забросить сыр.
- Довести до вкуса специями, в конце добавить зелень и оливковое масло.