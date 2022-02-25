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Суп за 15 хвилин – потрібна бляшанка рибних консервів та трохи плавленого сиру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 лютого, 13:44
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Поки вариться картопля, потрібно натерти сир, нарізати зелень. У супі використовується пшоно, воно попередньо промивається
Суп з рибними консервами
Суп з рибними консервами / Фото: instagram.com/vik_app/

Швидкість подібних супів забезпечують консерви. Ми публікували рецепт наваристого овочевого супу з консервованою квасолею та кукурудзою.

Це рибний суп. І краще, коли він з вершковим смаком. Якщо плавленого сиру немає, можна використовувати масло.

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Рецепт від vik_app передбачено на один літр води. Подвоюйте кількість продуктів, якщо супу потрібно більше.

Суп з консервованою горбушею

Інгредієнти:

  • вода – 1 л;
  • плавлений сир – 100 г;
  • консервована горбуша – 1 бляшанка;
  • зелень;
  • картопля (почистити, помити та нарізати) – 1 шт.;
  • пшоно (промити) – 100 г;
  • сіль, перець – за смаком;
  • оливкова олія – 1 ст. л.

Рецепт швидкого молочного супу із засмажкою знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. У підсоленій воді відварити нарізану картоплю. Додати промите пшоно. Готувати 5 хвилин.
  2. Тим часом натерти сир та нарізати зелень.
  3. До бульйону додати горбушу, за бажанням розім'яти її виделкою. Закинути сир.
  4. Довести до смаку спеціями, наприкінці додати зелень та оливкову олію.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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