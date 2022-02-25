Суп за 15 хвилин – потрібна бляшанка рибних консервів та трохи плавленого сиру

Суп з рибними консервами / Фото: instagram.com/vik_app/
Швидкість подібних супів забезпечують консерви. Ми публікували рецепт наваристого овочевого супу з консервованою квасолею та кукурудзою.
Це рибний суп. І краще, коли він з вершковим смаком. Якщо плавленого сиру немає, можна використовувати масло.
Рецепт від vik_app передбачено на один літр води. Подвоюйте кількість продуктів, якщо супу потрібно більше.
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Суп з консервованою горбушею
Інгредієнти:
- вода – 1 л;
- плавлений сир – 100 г;
- консервована горбуша – 1 бляшанка;
- зелень;
- картопля (почистити, помити та нарізати) – 1 шт.;
- пшоно (промити) – 100 г;
- сіль, перець – за смаком;
- оливкова олія – 1 ст. л.
Рецепт швидкого молочного супу із засмажкою знайдете тут.
Як приготувати:
- У підсоленій воді відварити нарізану картоплю. Додати промите пшоно. Готувати 5 хвилин.
- Тим часом натерти сир та нарізати зелень.
- До бульйону додати горбушу, за бажанням розім'яти її виделкою. Закинути сир.
- Довести до смаку спеціями, наприкінці додати зелень та оливкову олію.