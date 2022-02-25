Суп за 15 хвилин – потрібна бляшанка рибних консервів та трохи плавленого сиру

Поки вариться картопля, потрібно натерти сир, нарізати зелень. У супі використовується пшоно, воно попередньо промивається

Суп з рибними консервами / Фото: instagram.com/vik_app/

Швидкість подібних супів забезпечують консерви. Ми публікували рецепт наваристого овочевого супу з консервованою квасолею та кукурудзою.

Це рибний суп. І краще, коли він з вершковим смаком. Якщо плавленого сиру немає, можна використовувати масло.

Реклама

Рецепт від vik_app передбачено на один літр води. Подвоюйте кількість продуктів, якщо супу потрібно більше.

Суп з консервованою горбушею

Інгредієнти:

вода – 1 л;

плавлений сир – 100 г;

консервована горбуша – 1 бляшанка;

зелень;

картопля (почистити, помити та нарізати) – 1 шт.;

пшоно (промити) – 100 г;

сіль, перець – за смаком;

оливкова олія – 1 ст. л.

Рецепт швидкого молочного супу із засмажкою знайдете тут.

Реклама

Як приготувати: