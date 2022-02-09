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Вечеря без м'яса – рецепт наваристого супу-рагу з консервованої квасолі та кукурудзи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 лютого, 18:10
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Ця американська страва, вірніше, вона створена корінними жителями цієї країни. Можна готувати на овочевому або м'ясному бульйоні. Подається з крутонами
Рецепт американської страви сукоташа
Рецепт американської страви сукоташа / Фото: instagram.com/real.foodie/

Багато хто з нас віддає перевагу на вечерю чомусь легкому, що не навантажить шлунок і дасть нормально заснути.

Супи ідеально для цього підходять. Наприклад, чеська брамборачка із сушеними грибами.

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Суп-рагу, рецепт якого нижче, створений корінними жителями Північної Америки. Усім відомо, що кукурудза та квасоля – це була і є їхня головна їжа.

Трапляються рецепти сукоташа з додаванням бекону або м'яса для більшої ситності. Можна додати трохи менше бульйону, тоді сукоташ перетвориться на чудовий гарнір.

Рецепт зі сторінки djb_cooking.

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Сукоташ

Сукоташ
Сукоташ / Фото: instagram.com/djb_cooking

Інгредієнти на 6 порцій:

  • 2 л м'ясного або овочевого бульйону;
  • 2 невеликі цибулі-порею;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 солодкий червоний перець;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 ч. л. чебрецю;
  • 400 г консервованої білої квасолі;
  • 200 г консервованої кукурудзи;
  • 3 ст. л. сметани жирністю 15%;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • сіль, перець – за смаком.

Для крутонів:

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  • 60 г вершкового масла
  • 6 скибочок білого хліба.

Тут знайдете рецепт гострої страви, куди потрібна квасоля та гриби.

Як приготувати:

  1. Для крутонів з хліба зрізати кірки, м'якуш нарізати невеликими кубиками. На середньому нагріванні в сотейнику розігріти олію, покласти хліб, посипати перцем та сіллю. Готувати, помішуючи, 5 хвилин.
  2. Цибулю-порей промити, білу та світло-зелену частини нарізати тонкими кільцями. Цибулю очистити і нарізати тонкими півкільцями. Часник очистити та подрібнити. Перець розрізати навпіл, видалити плодоніжку та серцевину, нарізати невеликими кубиками. Зелень подрібнити.
  3. Квасолю та кукурудзу відкинути на сито, зцідити рідину.
  4. У жаровні розігріти оливкову олію, обсмажити порей, цибулю і часник, 5 хвилин. Додати стебла зелені, солодкий перець та чебрець, перемішати й тушкувати кілька хвилин. Влити бульйон та довести до кипіння.
  5. Додати квасолю та кукурудзу, посолити, поперчити, зменшити вогонь і готувати близько 5 хвилин. Додати сметану, перемішати, накрити кришкою, вимкнути вогонь та дати настоятися 5 хвилин.
  6. Подавати з крутонами та зеленню.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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