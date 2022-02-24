Молочний суп із засмажкою – цей сніданок готується трохи більше 15 хвилин

Він готується з вермішеллю, але густоти йому надасть одна картоплина. Засмажка звичайна – з моркви та цибулі

Молочний суп із засмажкою / Фото: instagram.com/leilya_gafurova

Сніданки бувають різними. Можуть бути дуже красивими, як морквяні оладки з апельсиновим соусом, а можуть бути простими, але улюбленими для багатьох, як молочний суп.

До речі, додавати молоко в суп – це одна з найдавніших кулінарних технологій, яка активно використовувалась за радянських часів.

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Пам'ятаєте дитячий садок та їдальню у початковій школі?

Цей суп трохи видозмінений. Тут не тільки молоко та вермішель, а пасеровані цибуля та морква.

Авторка рецепта leilya_gafurova радить подавати суп зі свіжою зеленню.

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Молочний суп із засмажкою

Молочний суп із засмажкою / Фото: instagram.com/leilya_gafurova

Інгредієнти:

100-150 мл молока;

400 мл води;

1 шт. морква, картопля, цибуля;

вермішель, зелень;

вершкове масло;

мускатний горіх, сіль.

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Як приготувати: