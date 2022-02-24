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Молочний суп із засмажкою – цей сніданок готується трохи більше 15 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 лютого, 07:01
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Він готується з вермішеллю, але густоти йому надасть одна картоплина. Засмажка звичайна – з моркви та цибулі
Молочний суп із засмажкою
Молочний суп із засмажкою / Фото: instagram.com/leilya_gafurova

Сніданки бувають різними. Можуть бути дуже красивими, як морквяні оладки з апельсиновим соусом, а можуть бути простими, але улюбленими для багатьох, як молочний суп.

До речі, додавати молоко в суп – це одна з найдавніших кулінарних технологій, яка активно використовувалась за радянських часів.

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Цей суп трохи видозмінений. Тут не тільки молоко та вермішель, а пасеровані цибуля та морква.

Авторка рецепта leilya_gafurova радить подавати суп зі свіжою зеленню.

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Молочний суп із засмажкою

Молочний суп із засмажкою
Молочний суп із засмажкою / Фото: instagram.com/leilya_gafurova

Інгредієнти:

  • 100-150 мл молока;
  • 400 мл води;
  • 1 шт. морква, картопля, цибуля;
  • вермішель, зелень;
  • вершкове масло;
  • мускатний горіх, сіль.

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Як приготувати:

  1. Воду закип'ятити, закинути нарізану картоплю.
  2. Для засмажки цибулю дрібно нарізати, моркву натерти, пасерувати до золотавого кольору.
  3. Щойно картопля закипить, додати молоко, довести до кипіння.
  4. Додати засмажку та вермішель, варити до готовності. Довести до смаку спеціями та вершковим маслом.
  5. Подавати із зеленню.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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