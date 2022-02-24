Молочний суп із засмажкою – цей сніданок готується трохи більше 15 хвилин

Сніданки бувають різними. Можуть бути дуже красивими, як морквяні оладки з апельсиновим соусом, а можуть бути простими, але улюбленими для багатьох, як молочний суп.
До речі, додавати молоко в суп – це одна з найдавніших кулінарних технологій, яка активно використовувалась за радянських часів.
Пам'ятаєте дитячий садок та їдальню у початковій школі?
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Цей суп трохи видозмінений. Тут не тільки молоко та вермішель, а пасеровані цибуля та морква.
Авторка рецепта leilya_gafurova радить подавати суп зі свіжою зеленню.
Молочний суп із засмажкою
Інгредієнти:
- 100-150 мл молока;
- 400 мл води;
- 1 шт. морква, картопля, цибуля;
- вермішель, зелень;
- вершкове масло;
- мускатний горіх, сіль.
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Як приготувати:
- Воду закип'ятити, закинути нарізану картоплю.
- Для засмажки цибулю дрібно нарізати, моркву натерти, пасерувати до золотавого кольору.
- Щойно картопля закипить, додати молоко, довести до кипіння.
- Додати засмажку та вермішель, варити до готовності. Довести до смаку спеціями та вершковим маслом.
- Подавати із зеленню.