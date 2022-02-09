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Сирники з оливками – рецепт найнесподіванішого поєднання для улюбленого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 лютого, 07:03
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Це коли любиш і сирники, і оливки однаково сильно. Ще знадобиться 100 грамів адигейського сиру. Після того, як сирники обсмажаться, їх треба потримати під кришкою кілька хвилин
Сирники з оливками
Сирники з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Як ми встигли зрозуміти, рецептів солоних сирників існує десятки. Якщо поки не спробували їх з в'яленими томатами та вершковим сиром, обов'язково зробіть це.

Для цих, з оливками, потрібен адигейський сир. Він щільний та допоможе сиру тримати форму.

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Оливки потрібно натерти дрібно, якщо буде забагато соку – віджати його.

Традиційно фудблогерка narisovano рекомендує добре розігріти сковороду перед тим, як на неї потраплять сирники.

Сирники з адигейським сиром та оливками

Сирники з оливками
Сирники з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти на шість штук: ⠀

  • 200 г сиру;
  • жовток;
  • 100 г адигейського сиру;
  • по 0,5 ч. л. солі, спецій, трав;
  • 7 оливок без кісточок;
  • 20 г борошна + борошно на формування.

Ще один рецепт цікавих сирників – з рикотою та шпинатом – знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Сир розтерти з яйцем. Натерти або поламати сир і змішати із сиром.
  2. Додати сіль, спеції та трави. Натерти оливки і додати до сиру, перемішати. Всипати борошно і перемішати.
  3. На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
  4. Смажити сирники на олії до рум'яної скоринки з обох боків.
  5. Накрити кришкою, вимкнути вогонь та дати сирникам дійти кілька хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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