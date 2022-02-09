Сирники з оливками – рецепт найнесподіванішого поєднання для улюбленого сніданку

Як ми встигли зрозуміти, рецептів солоних сирників існує десятки. Якщо поки не спробували їх з в'яленими томатами та вершковим сиром, обов'язково зробіть це.
Для цих, з оливками, потрібен адигейський сир. Він щільний та допоможе сиру тримати форму.
Оливки потрібно натерти дрібно, якщо буде забагато соку – віджати його.
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Традиційно фудблогерка narisovano рекомендує добре розігріти сковороду перед тим, як на неї потраплять сирники.
Сирники з адигейським сиром та оливками
Інгредієнти на шість штук: ⠀
- 200 г сиру;
- жовток;
- 100 г адигейського сиру;
- по 0,5 ч. л. солі, спецій, трав;
- 7 оливок без кісточок;
- 20 г борошна + борошно на формування.
Ще один рецепт цікавих сирників – з рикотою та шпинатом – знайдете тут.
Як приготувати:
- Сир розтерти з яйцем. Натерти або поламати сир і змішати із сиром.
- Додати сіль, спеції та трави. Натерти оливки і додати до сиру, перемішати. Всипати борошно і перемішати.
- На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
- Смажити сирники на олії до рум'яної скоринки з обох боків.
- Накрити кришкою, вимкнути вогонь та дати сирникам дійти кілька хвилин.