Сирники з оливками – рецепт найнесподіванішого поєднання для улюбленого сніданку

Це коли любиш і сирники, і оливки однаково сильно. Ще знадобиться 100 грамів адигейського сиру. Після того, як сирники обсмажаться, їх треба потримати під кришкою кілька хвилин

Сирники з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Як ми встигли зрозуміти, рецептів солоних сирників існує десятки. Якщо поки не спробували їх з в'яленими томатами та вершковим сиром, обов'язково зробіть це.

Для цих, з оливками, потрібен адигейський сир. Він щільний та допоможе сиру тримати форму.

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Оливки потрібно натерти дрібно, якщо буде забагато соку – віджати його.

Традиційно фудблогерка narisovano рекомендує добре розігріти сковороду перед тим, як на неї потраплять сирники.

Сирники з адигейським сиром та оливками

Сирники з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти на шість штук: ⠀

200 г сиру;

жовток;

100 г адигейського сиру;

по 0,5 ч. л. солі, спецій, трав;

7 оливок без кісточок;

20 г борошна + борошно на формування.

Ще один рецепт цікавих сирників – з рикотою та шпинатом – знайдете тут.

Як приготувати:

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