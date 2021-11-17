Сирники з рикотою та шпинатом – такими ви їх точно не куштували

Ймовірно, сирники – одна з небагатьох страв, з якою можна робити будь-що у хорошому сенсі слова. Тобто додавати до них несподівані інгредієнти, при цьому не боятися все зіпсувати. Адже вони вийдуть смачними неодмінно.
Фудблогерка narisovano рекомендує приготувати їх з рикотою, що зробить сирники максимально ніжними. І ще – потримайте тісто в холодильнику, якщо маєте час.
Сирники з рикотою та шпинатом
Інгредієнти:
Далі по темі
- 200 г сиру в брикеті;
- 1 яйце;
- 250 г м'якої рикоти;
- 1 ч. л. сухого часнику;
- сіль;
- 40 г свіжого шпинату;
- 50 г борошна + борошно на формування.
Як приготувати:
- Шпинат дрібно порізати і обсмажити із сіллю та часником.
- Сир змішати з рикотою та яйцем. Додати обсмажений шпинат, додаткову сіль та спеції. Перемішати. Всипати борошно, перемішати.
- На присипаній борошном поверхні сформувати колобки, а потім – сирники.
- Смажити до рум'яної скоринки на олії. Сковороду не забути попередньо добре прогріти на середньому вогні.
Читайте також:
- Хочете ідеальних сирників? Запам'ятовуйте лайфхаки від відомих українських кулінарів
- Сирники по-скандинавськи – незвичайний рецепт улюбленого сніданку
- Сирники з твердим сиром та зеленню – ідеальний рецепт до сніданку
- Рецепт сирника-пирога, який скоротить приготування сніданку до мінімуму
- Як приготувати рикоту вдома – рецепти в мультиварці та на плиті