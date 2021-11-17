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Сирники з рикотою та шпинатом – такими ви їх точно не куштували

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 листопада, 07:01
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Особливими їх робить, звісно ж, рикота. Її потрібно трохи більше, ніж сиру. Шпинат попередньо обсмажується зі свіжим або сухим часником
Сирники з рикотою та шпинатом
Сирники з рикотою та шпинатом / Фото: instagram.com/narisovano/

Ймовірно, сирники – одна з небагатьох страв, з якою можна робити будь-що у хорошому сенсі слова. Тобто додавати до них несподівані інгредієнти, при цьому не боятися все зіпсувати. Адже вони вийдуть смачними неодмінно.

Фудблогерка narisovano рекомендує приготувати їх з рикотою, що зробить сирники максимально ніжними. І ще – потримайте тісто в холодильнику, якщо маєте час.

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Сирники з рикотою та шпинатом

Інгредієнти:

  • 200 г сиру в брикеті;
  • 1 яйце;
  • 250 г м'якої рикоти;
  • 1 ч. л. сухого часнику;
  • сіль;
  • 40 г свіжого шпинату;
  • 50 г борошна + борошно на формування.

Як приготувати:

  1. Шпинат дрібно порізати і обсмажити із сіллю та часником.
  2. Сир змішати з рикотою та яйцем. Додати обсмажений шпинат, додаткову сіль та спеції. Перемішати. Всипати борошно, перемішати.
  3. На присипаній борошном поверхні сформувати колобки, а потім – сирники.
  4. Смажити до рум'яної скоринки на олії. Сковороду не забути попередньо добре прогріти на середньому вогні.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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