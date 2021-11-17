Сирники з рикотою та шпинатом – такими ви їх точно не куштували

Особливими їх робить, звісно ж, рикота. Її потрібно трохи більше, ніж сиру. Шпинат попередньо обсмажується зі свіжим або сухим часником

Сирники з рикотою та шпинатом / Фото: instagram.com/narisovano/

Ймовірно, сирники – одна з небагатьох страв, з якою можна робити будь-що у хорошому сенсі слова. Тобто додавати до них несподівані інгредієнти, при цьому не боятися все зіпсувати. Адже вони вийдуть смачними неодмінно.

Фудблогерка narisovano рекомендує приготувати їх з рикотою, що зробить сирники максимально ніжними. І ще – потримайте тісто в холодильнику, якщо маєте час.

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Сирники з рикотою та шпинатом

Інгредієнти:

200 г сиру в брикеті;

1 яйце;

250 г м'якої рикоти;

1 ч. л. сухого часнику;

сіль;

40 г свіжого шпинату;

50 г борошна + борошно на формування.

Як приготувати: