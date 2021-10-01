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3 рецепти солоних сирників – із базиліком, шпинатом і кропом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 жовтня, 07:01
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Їх можна зробити зі шпинатом, кропом, петрушкою, базиліком. Для насиченості смаку використовуйте трохи часнику, твердого сиру або рикоти. Подавати такі сирники зі сметаною або грецьким йогуртом
Рецепти сирників з зеленню
Рецепти сирників з зеленню / Фото: instagram.com/liudmilaliudmyla/

Якщо вам поки не доводилося куштувати подібні сирники, то час це зробити. Вони точно посядуть почесне місце серед ваших улюблених страв із сиру. Зелень можна брати будь-яку. Головне, щоб вона була свіжою. Також можна використовувати трохи твердого сиру або рикоти, за бажанням додайте трохи часнику.

Сирники з базиліком і часником

Сирники з базиліком і часником
Сирники з базиліком і часником / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

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Інгредієнти:

  • Свіжий базилік – 3 гілочки;
  • Гранульований часник – 1 ч. л.;
  • Рисове борошно – 35 г;
  • Яйце – 1 шт.;
  • Сіль – 1 ч. л.;
  • Масло або олія для смаження.

Як приготувати:

  1. Базилік дрібно нарізати і змішати із сиром. Додати яйце, сіль, часник і ретельно перемішати.
  2. Ввести борошно і знову перемішати. Сформувати сирники, обсмажити на сковороді до готовності.

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Сирники зі рикотою і шпинатом

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Сирники зі шпинатом і зеленню
Сирники зі шпинатом і зеленню / Фото: instagram.com/skutaru_blog/

Інгредієнти:

  • сир – 300 г;
  • рикота – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • шпинат, кріп, петрушка, зелена цибуля – за смаком;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Сир перетерти через сито, додати рикоту.
  2. Яйце, шпинат, петрушку і кріп подрібнити блендером.
  3. З'єднати сир із зеленню, додати борошно. Посолити і перемішати.
  4. Сформувати сирники і обсмажити на невеликому вогні до готовності.
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Сирники з часником, твердим сиром і зеленню

Сирники з часником, сиром і зеленню
Сирники з часником, сиром і зеленню / Фото: instagram.com/ljubane1979/

Інгредієнти:

  • сир – 300 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • часник – 3 зуб.;
  • сир – 100 г;
  • рисове борошно – 50 г;
  • петрушка, кріп, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Змішати сир, яйця, посічену зелень, подрібнений через прес часник, натертий на крупній тертці сир. Усе перемішати.
  2. Борошно просіяти, додати сіль і вмішати в сир.
  3. Сформувати сирники, якщо потрібно, обваляти в борошні та смажити до готовності.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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