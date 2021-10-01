3 рецепти солоних сирників – із базиліком, шпинатом і кропом

Їх можна зробити зі шпинатом, кропом, петрушкою, базиліком. Для насиченості смаку використовуйте трохи часнику, твердого сиру або рикоти. Подавати такі сирники зі сметаною або грецьким йогуртом

Рецепти сирників з зеленню / Фото: instagram.com/liudmilaliudmyla/ Якщо вам поки не доводилося куштувати подібні сирники, то час це зробити. Вони точно посядуть почесне місце серед ваших улюблених страв із сиру. Зелень можна брати будь-яку. Головне, щоб вона була свіжою. Також можна використовувати трохи твердого сиру або рикоти, за бажанням додайте трохи часнику. Сирники з базиліком і часником Сирники з базиліком і часником / Фото: instagram.com/janeaboutlife/ Реклама Інгредієнти: Свіжий базилік – 3 гілочки;

Гранульований часник – 1 ч. л.;

Рисове борошно – 35 г;

Яйце – 1 шт.;

Сіль – 1 ч. л.;

Масло або олія для смаження. Як приготувати: Базилік дрібно нарізати і змішати із сиром. Додати яйце, сіль, часник і ретельно перемішати. Ввести борошно і знову перемішати. Сформувати сирники, обсмажити на сковороді до готовності. Читайте також: Як заморозити сирники для літнього швидкого сніданку Сирники зі рикотою і шпинатом Реклама Сирники зі шпинатом і зеленню / Фото: instagram.com/skutaru_blog/ Інгредієнти: сир – 300 г;

рикота – 100 г;

яйце – 1 шт.;

борошно – 2 ст. л.;

шпинат, кріп, петрушка, зелена цибуля – за смаком;

сіль. Як приготувати: Сир перетерти через сито, додати рикоту. Яйце, шпинат, петрушку і кріп подрібнити блендером. З'єднати сир із зеленню, додати борошно. Посолити і перемішати. Сформувати сирники і обсмажити на невеликому вогні до готовності. Реклама Читайте також: 3 рецепти сирників зі смачним сюрпризом Сирники з часником, твердим сиром і зеленню Сирники з часником, сиром і зеленню / Фото: instagram.com/ljubane1979/ Інгредієнти: сир – 300 г;

яйця – 3 шт.;

часник – 3 зуб.;

сир – 100 г;

рисове борошно – 50 г;

петрушка, кріп, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком. Як приготувати: Змішати сир, яйця, посічену зелень, подрібнений через прес часник, натертий на крупній тертці сир. Усе перемішати. Борошно просіяти, додати сіль і вмішати в сир. Сформувати сирники, якщо потрібно, обваляти в борошні та смажити до готовності. Читайте також: Сирники і запіканки з гарбузом – ідеї для сонячного сніданку

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