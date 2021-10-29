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Сирники з твердим сиром та зеленню – ідеальний рецепт до сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 жовтня, 07:01
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У рецепті є рисове та кукурудзяне борошно, це для тих, хто дотримується правильного харчування. Ці сирники не будуть гірше і зі звичайним борошном. Твердий сир та свіжу зелень беріть свої улюблені
Сирники з твердим сиром
Сирники з твердим сиром / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Сирники – найпопулярніший вибір на сніданок, і заперечувати це навіть не смішно. Вони бувають різними, часто солодкими. Але сирники із зеленню та часником теж не здають позиції.

У цьому рецепті від lf_recepts_pp, крім зелені, є твердий сир. Він натирається на дрібній тертці та додається до сиру. За бажанням сирники можна злегка обсмажити, а потім довести до готовності у духовці.

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Сирники з твердим сиром та зеленню

Сирники з твердим сиром та зеленню
Сирники з твердим сиром та зеленню / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Інгредієнти:

  • сир – 200 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • рисове борошно – 2 ст. л.;
  • кукурудзяне борошно – 1 ст. л.;
  • сир твердий – 80 г;
  • зелень, сіль, спеції.

Як приготувати:

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  1. Сир натерти на тертці, зелень подрібнити.
  2. Змішати всі інгредієнти до однорідності, сформувати сирники та обсмажити до рум'яності.
  3. Перекласти на застелене деко і довести до готовності в духовці за 180 градусів впродовж 10 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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