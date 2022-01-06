И салат, и гарнир – рецепт постного блюда из грибов и консервированной фасоли

Это оригинальное сочетание не просто вкусное, оно сытное. Здесь используются шампиньоны, которые можно оставить сырыми, а можно обжарить со специями

Салат из шампиньонов и консервированной фасоли / Фото: instagram.com/viktoriia__sharaburiak/

Фасоль для тех, кто придерживается поста, находка. Хотя о пользе бобовых и их питательности все давно в курсе.

Это универсальный продукт. В том смысле, что принимает к себе в соседство практически все.

Реклама

Мы рассказывали, как приготовить острую фасоль с помидорами, теперь узнаем детали этого интересного салата.

Он действительно может выполнять функцию гарнира и самостоятельного блюда, ведь это очень сытно.

Рецепт украинского фудблогера viktoriia__sharaburiak не предусматривает конкретного количества ингредиентов, все рассчитывается по своему вкусу.

Реклама

Салат из грибов и консервированной фасоли

Ингредиенты:

шампиньоны;

консервированная фасоль;

кетчуп или томатная паста;

соль, перец.

Как приготовить: