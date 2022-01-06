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И салат, и гарнир – рецепт постного блюда из грибов и консервированной фасоли

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 января, 16:31
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Это оригинальное сочетание не просто вкусное, оно сытное. Здесь используются шампиньоны, которые можно оставить сырыми, а можно обжарить со специями
Салат из шампиньонов и консервированной фасоли
Салат из шампиньонов и консервированной фасоли / Фото: instagram.com/viktoriia__sharaburiak/

Фасоль для тех, кто придерживается поста, находка. Хотя о пользе бобовых и их питательности все давно в курсе.

Это универсальный продукт. В том смысле, что принимает к себе в соседство практически все.

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Мы рассказывали, как приготовить острую фасоль с помидорами, теперь узнаем детали этого интересного салата.

Он действительно может выполнять функцию гарнира и самостоятельного блюда, ведь это очень сытно.

Рецепт украинского фудблогера viktoriia__sharaburiak не предусматривает конкретного количества ингредиентов, все рассчитывается по своему вкусу.

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Салат из грибов и консервированной фасоли

Ингредиенты:

  • шампиньоны;
  • консервированная фасоль;
  • кетчуп или томатная паста;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Обжарить шампиньоны вместе с солью и перцем до золотистого цвета.
  2. Туда же добавить добавить фасоль, немного кетчупа и томатной пасты, тушить несколько минут.
  3. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
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