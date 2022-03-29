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Що приготувати для Овнів – рецепт оксамитового курячого філе в духмяному соусі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 березня, 10:49
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Для ідеального смаку й текстури м'яса воно має побути в маринаді 25-30 хвилин. Для соусу потрібен яблучний оцет, його можна замінити соком лимона
Курка в кунжуті - рецепт для Овнів
Курка в кунжуті - рецепт для Овнів / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com, www.foxandbriar.com

Почнемо з того, що якщо у вашому близькому оточенні є Риби, то приготуйте для них ніжну скумбрію.

А от для Овнів потрібно щось ситніше. Ці люди дуже енергійні та активні, вони люблять поповнювати свої сили смачною білковою їжею.

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Куряче філе за цим рецептом називається оксамитовим, так готують курку в Китаї.

У маринаді використовується крохмаль, саме він подарує м'ясу щільну хрустку скоринку, залишаючи саме філе дуже соковитим.

Авторка рецепта Alina FooDee рекомендує подавати оксамитову курку з рисом або картоплею.

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Курка з кунжутом для Овнів

Курка з кунжутом для Овнів
Курка з кунжутом для Овнів / Фото: gimmedelicious.com

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500-600 г.

Для маринаду:

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  • соєвий соус, яблучний оцет 6% (або лимонний сік) – по 1 ст. л.;
  • крохмаль – 1 ст. л.;
  • чорний мелений перець – за смаком;
  • білок – 1 шт.

Для соусу:

  • соєвий соус – 4 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;
  • яблучний оцет 6% (або сік лимона) – 1 ст. л.;
  • кунжут – 1 ст. л.;
  • олія – 4 ст. л.

Тут читайте про єрусалимську суміш, дуже ситну страву з курячих тельбухів.

Як приготувати:

  1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками поперек волокон.
  2. Додати соєвий соус, крохмаль, оцет, чорний мелений перець, білок. Усе добре перемішати, щоб кожен шматочок м'яса покрився маринадом. Залишити маринуватися щонайменше на 30 хвилин.
  3. Для соусу змішати кунжут, соєвий соус, оцет, мед.
  4. Добре розігріти сковороду. Вилити 4-5 ст. л. олії. Обсмажити шматочки курячого філе по 2-3 хвилини з обох боків до рум'яності. Зменшити вогонь.
  5. Вилити соус на м'ясо, перемішати. Смажити ще 2 хвилини.

Усі деталі приготування оксамитової курки дивіться нижче.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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