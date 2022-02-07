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Єрусалимська суміш – рецепт автентичної ізраїльської страви з курки та тельбухів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 лютого, 17:35
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Чому ізраїльської? Бо всі інші рецепти були завезені в країну із сусідніх країн. Для суміші потрібне куряче філе, печінка, шлуночки та сердечка
Єрусалимська суміш
Єрусалимська суміш / Фото: instagram.com/gal_elisha0

Заради справедливості варто сказати, що подібні рецепти з курячих тельбухів існують не тільки в Ізраїлі.

Грузини смажать їх з додаванням своїх спецій та зерен граната.

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Щодо ізраїльської суміші – це автентична страва. Решту справді було завезено із сусідніх країн і вже асимілювалося на місці.

Суміш була створена наприкінці шістдесятих минулого століття в одній з місцевих закусочних. Відвідувачів було мало, термін придатності продуктів невблаганно спливав.

Тоді власник закусочної вирішив посмажити все, що було в холодильнику та подати у питі.

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Ізраїльська суміш сподобалася, а бізнес кухаря було врятовано.

Як вказує автор рецепта – mazal_for_you пропорції інгредієнтів можуть бути будь-якими. Але важливо, щоб усе було нарізано однаковими шматочками.

Пропонуємо взяти всього по 300 грамів.

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Єрусалимська суміш

Єрусалимська суміш
Єрусалимська суміш / Фото: instagram.com/mazal_for_you/

Інгредієнти:

  • куряча грудка;
  • сердечка;
  • печінка куряча;
  • шлуночки;
  • ріпчаста цибуля;
  • часник;
  • куркума, гвоздика, кмин, кардамон, духмяний перець, коріандр, паприка, мелена зіра;
  • сіль, чорний мелений перець, оливкова олія.

Тут дізнаєтеся рецепт пирога з начинкою з курячої печінки.

Як приготувати:

  1. Обсмажити цибулю в оливковій олії, відкласти. У ту ж сковороду покласти грудку, шлуночки та серця. Важливо смажити, не закриваючи кришкою, на високому вогні близько 10 хвилин.
  2. Коли м'ясо та субпродукти підсмажиться, додати всі спеції та цибулю, постійно перемішуючи.
  3. Наприкінці додати печінку, смажити до готовності.
  4. Подавати в питі або лаваші.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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