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Пиріг з начинкою з курячої печінки – він обов'язково сподобається всім

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
12 грудня, 14:17
В закладинки
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Крім начинки з печінки безпосередньо, потрібно приготувати заливку. Вона на основі сметани, яєць та зелені. Пиріг відкритий, на пісочному тісті
Пиріг з начинкою з курячої печінки
Пиріг з начинкою з курячої печінки / Фото: instagram.com/svetlana_step.art

Зазвичай курячу печінку ми або готуємо на сковороді, або робимо з неї млинці, наповнюючи потім начинками. Але її можна обсмажити з цибулею та спеціями, подрібнити та використовувати як начинку для пирога.

У процесі начинка заливається сметаною з яйцями, тому пиріг буде максимально соковитим. Їсти його можна як гарячим, так і холодним.

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Рецепт взято у svetlana_step.art.

Пиріг з начинкою з курячої печінки

Інгредієнти для тіста:

  • 50 г вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • 3 ст. л. холодної води;
  • 200 г борошна;
  • 0,5 ч. л. солі.

Для начинки:

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  • по 500 г печінка куряча, цибуля;
  • 3 шт. яйця;
  • 200 г сметану;
  • кріп, сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Поєднати інгредієнти для тіста, замісити тісто та поставити в холодильник.
  2. Цибулину нарізати, обсмажити на олії. Додати печінку і обсмажити 5-7 хвилин. Дати охолонути.
  3. Цибулю (500 г) дрібно порізати, злегка обсмажити. Печінку пропустити через м'ясорубку.
  4. Для заливки 200 г сметани збити з 3 яйцями, додати подрібнений кріп.
  5. У форму для запікання викласти тісто, розподілити, формуючи борти. На дно викласти обсмажену цибулю. Потім – подрібнену печінку.
  6. Акуратно вилити заливку та випікати за 180 градусів до готовності.

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