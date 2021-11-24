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Як чехи готують курячу печінку і чому вона виходить дуже соковитою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 листопада, 17:20
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Секрет цієї страви в салі та беконі, їх потрібно по 30 грамів. Саме вони "приймають" печінку в сотейнику та допомагають їй стати максимально м'якою. Зі спецій – трохи майорану та насіння кмину
Куряча печінка по-чеськи
Куряча печінка по-чеськи / Фото: Рецепты без слов

Курячу печінку люблять усюди і тому готують не лише у нас. Принаймні на кулінарному каналі Рецепти без слів пропонують чеський рецепт для цього субпродукту.

Секретний інгредієнт – сало та бекон у рівних кількостях. Саме вони зроблять печінку максимально соковитою.

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Перед тим, як починати, ознайомтеся з 7 лайфхаками, як приготувати курячу печінку максимально смачно.

Куряча печінка по-чеськи

Інгредієнти:

  • 800 г курячої печінки;
  • по 30 г бекону та сала;
  • 2 цибулини;
  • перець, сіль, майоран, насіння кмину;
  • 4 ст. л. борошна;
  • 1 л курячого бульйону.

Як приготувати:

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  1. Курячу печінку промити, видалити прожилки. Нарізати шматочками.
  2. Подрібнити бекон, сало та з цибулю. У сотейнику розпустити сало, додати бекон і дрібно нарізану цибулю. Посолити, поперчити. Обсмажувати до золотавого кольору.
  3. До цибулі додати печінку та борошно, перемішати. Готувати 5 хвилин.
  4. Влити бульйон і тушкувати ще 10 хвилин. Додати насіння кмину та майоран.
  5. Перекласти в сковороду із соусом і обсмажити кілька хвилин.
  6. Прикрасити зеленню.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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