Как чехи готовят куриную печень и почему она получается очень сочной

Куриную печень любят везде и поэтому готовят не только у нас. Во всяком случае, на кулинарном канале Рецепты без слов предлагают чешский рецепт для этого субпродукта.
Секретный ингредиент – сало и бекон в равных количествах. Именно они сделают печень максимально сочной.
Перед тем, как начинать, ознакомьтесь с 7 лайфхаками, как приготовить куриную печень максимально вкусно.
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Куриная печень по-чешски
Ингредиенты:
- 800 г куриной печенки;
- по 30 г бекона и сала;
- 2 луковицы;
- перец, соль, майоран, семена тмина;
- 4 ст. л. муки;
- 1 л куриного бульона.
Как приготовить:
- Куриную печень промыть, удалить прожилки. Нарезать кусочками.
- Измельчить бекон, сало и лук. В сотейнике распустить сало, добавить бекон и мелко нарезанный лук. Посолить, поперчить. Обжаривать до золотистого цвета.
- К луку добавить печень и муку, перемешать. Готовить 5 минут.
- Влить бульон и тушить еще 10 минут. Добавить семена тмина и майоран.
- Переложить в сковороду с соусом и обжарить несколько минут.
- Украсить зеленью.