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Как чехи готовят куриную печень и почему она получается очень сочной

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 ноября, 17:20
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Секрет этого блюдо в сале и беконе, их нужно по 30 граммов. Именно они "принимают" печень в сотейнике и помогают ей стать максимально мягкой. Из специй – немного майорана и семян тмина
Куриная печень по-чешски
Куриная печень по-чешски / Фото: Рецепты без слов

Куриную печень любят везде и поэтому готовят не только у нас. Во всяком случае, на кулинарном канале Рецепты без слов предлагают чешский рецепт для этого субпродукта.

Секретный ингредиент – сало и бекон в равных количествах. Именно они сделают печень максимально сочной.

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Перед тем, как начинать, ознакомьтесь с 7 лайфхаками, как приготовить куриную печень максимально вкусно.

Куриная печень по-чешски

Ингредиенты:

  • 800 г куриной печенки;
  • по 30 г бекона и сала;
  • 2 луковицы;
  • перец, соль, майоран, семена тмина;
  • 4 ст. л. муки;
  • 1 л куриного бульона.

Как приготовить:

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  1. Куриную печень промыть, удалить прожилки. Нарезать кусочками.
  2. Измельчить бекон, сало и лук. В сотейнике распустить сало, добавить бекон и мелко нарезанный лук. Посолить, поперчить. Обжаривать до золотистого цвета.
  3. К луку добавить печень и муку, перемешать. Готовить 5 минут.
  4. Влить бульон и тушить еще 10 минут. Добавить семена тмина и майоран.
  5. Переложить в сковороду с соусом и обжарить несколько минут.
  6. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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