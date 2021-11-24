Как чехи готовят куриную печень и почему она получается очень сочной

Секрет этого блюдо в сале и беконе, их нужно по 30 граммов. Именно они "принимают" печень в сотейнике и помогают ей стать максимально мягкой. Из специй – немного майорана и семян тмина

Куриная печень по-чешски / Фото: Рецепты без слов

Куриную печень любят везде и поэтому готовят не только у нас. Во всяком случае, на кулинарном канале Рецепты без слов предлагают чешский рецепт для этого субпродукта.

Секретный ингредиент – сало и бекон в равных количествах. Именно они сделают печень максимально сочной.

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Перед тем, как начинать, ознакомьтесь с 7 лайфхаками, как приготовить куриную печень максимально вкусно.

Куриная печень по-чешски

Ингредиенты:

800 г куриной печенки;

по 30 г бекона и сала;

2 луковицы;

перец, соль, майоран, семена тмина;

4 ст. л. муки;

1 л куриного бульона.

Как приготовить:

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