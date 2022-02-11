Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Бюджетный ужин за 30 минут – как приготовить печень по-венециански

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 17:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нужна говяжья или телячья печень, лук, белое вино, соль и перец. Говяжья печень жестковатая, если используете ее, замочите предварительно в молоке
Печень по-венециански
Печень по-венециански / Фото: cookidoo.pl

Немцы любят куриную печень, готовят ее с яблоками, у итальянцев есть печень по-венециански или венецианская печень.

Нужна телячья или говяжья. Если берете последнюю, то ее желательно предварительно замочить в молоке.

Реклама

Печень по-венециански – блюдо достаточно немолодое. Насчитывает более двух столетий. Есть информация, что изначально в составе был инжир, но потом он уступил место более дешевому луку.

В этом рецепте используется белый лук. Он будет пассероваться в белом вине.

Рецепт от итальянского кулинарного сайта Donnafugata.it.

Реклама

Печень по-венециански

Печень по-венециански
Печень по-венециански / Фото: www.donnafugata.it

Ингредиенты:

  • 400 г телячьей печени;
  • 200 г белого лука;
  • 100 мл сухого белого вина;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • петрушка, соль и перец.

Здесь узнаете, как чехи готовят куриную печень и почему она получается мегасочной.

Реклама

Как приготовить:

  1. Очистите лук и нарежьте его очень тонко. Вымойте и нарежьте петрушку. Разогрейте масло, высыпьте лук и готовьте его около двадцати минут, постоянно помешивая и следя за тем, чтобы он не сильно зажарился.
  2. Через несколько минут уменьшите огонь, посолите и влейте частями вино.
  3. Положите печень в сковороду с луком, увеличив огонь. Продолжайте готовить еще четыре-пять минут, непрерывно переворачивая. В самом конце доведите до вкусу солью и перцем.
  4. Подавайте блюдо горячим, посыпав рубленой петрушкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять