Бюджетный ужин за 30 минут – как приготовить печень по-венециански

Нужна говяжья или телячья печень, лук, белое вино, соль и перец. Говяжья печень жестковатая, если используете ее, замочите предварительно в молоке

Печень по-венециански / Фото: cookidoo.pl

Немцы любят куриную печень, готовят ее с яблоками, у итальянцев есть печень по-венециански или венецианская печень.

Нужна телячья или говяжья. Если берете последнюю, то ее желательно предварительно замочить в молоке.

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Печень по-венециански – блюдо достаточно немолодое. Насчитывает более двух столетий. Есть информация, что изначально в составе был инжир, но потом он уступил место более дешевому луку.

В этом рецепте используется белый лук. Он будет пассероваться в белом вине.

Рецепт от итальянского кулинарного сайта Donnafugata.it.

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Печень по-венециански

Печень по-венециански / Фото: www.donnafugata.it

Ингредиенты:

400 г телячьей печени;

200 г белого лука;

100 мл сухого белого вина;

3 ст. л. оливкового масла;

петрушка, соль и перец.

Здесь узнаете, как чехи готовят куриную печень и почему она получается мегасочной.

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Как приготовить: