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Бюджетна вечеря за 30 хвилин – як приготувати печінку по-венеційськи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 лютого, 17:20
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Потрібна яловича або теляча печінка, цибуля, біле вино, сіль та перець. Яловича печінка жорстка, якщо використовуєте її, замочіть попередньо в молоці
Печінка по-венеційськи
Печінка по-венеційськи / Фото: cookidoo.pl

Німці люблять курячу печінку, готують її з яблуками, а у італійців є печінка по-венеційськи або венеційська печінка.

Потрібна теляча або яловича. Якщо берете останню, її бажано попередньо замочити в молоці.

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Печінка по-венеційськи – страва порівняно давня. Налічує понад два століття. Є інформація, що спочатку у складі був інжир, але потім він поступився місцем дешевшій цибулі.

У цьому рецепті використовується біла цибуля. Вона пасеруватиметься в білому вині.

Рецепт від італійського кулінарного сайту Donnafugata.it.

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Печінка по-венеційськи

Печінка по-венеційськи
Печінка по-венеційськи / Фото: www.donnafugata.it

Інгредієнти:

  • 400 г телячої печінки;
  • 200 г білої цибулі;
  • 100 мл сухого білого вина;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • петрушка, сіль та перець.

Тут дізнаєтеся, як чехи готують курячу печінку і чому вона виходить мегасоковитою.

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Як приготувати:

  1. Очистіть цибулю і наріжте її дуже тонко. Вимийте та наріжте петрушку. Розігрійте олію, висипте цибулю і готуйте її близько двадцяти хвилин, постійно помішуючи і стежачи за тим, щоб вона не сильно засмажилася.
  2. За кілька хвилин зменшіть вогонь, посоліть та влийте частинами вино.
  3. Покладіть печінку в сковороду із цибулею, збільшивши вогонь. Продовжуйте готувати ще чотири-п'ять хвилин, безперервно перевертаючи. Наприкінці доведіть до смаку сіллю і перцем.
  4. Подавайте страву гарячою, посипавши рубаною петрушкою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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