Бюджетна вечеря за 30 хвилин – як приготувати печінку по-венеційськи

Потрібна яловича або теляча печінка, цибуля, біле вино, сіль та перець. Яловича печінка жорстка, якщо використовуєте її, замочіть попередньо в молоці

Печінка по-венеційськи / Фото: cookidoo.pl

Німці люблять курячу печінку, готують її з яблуками, а у італійців є печінка по-венеційськи або венеційська печінка.

Потрібна теляча або яловича. Якщо берете останню, її бажано попередньо замочити в молоці.

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Печінка по-венеційськи – страва порівняно давня. Налічує понад два століття. Є інформація, що спочатку у складі був інжир, але потім він поступився місцем дешевшій цибулі.

У цьому рецепті використовується біла цибуля. Вона пасеруватиметься в білому вині.

Рецепт від італійського кулінарного сайту Donnafugata.it.

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Печінка по-венеційськи

Печінка по-венеційськи / Фото: www.donnafugata.it

Інгредієнти:

400 г телячої печінки;

200 г білої цибулі;

100 мл сухого білого вина;

3 ст. л. оливкової олії;

петрушка, сіль та перець.

Тут дізнаєтеся, як чехи готують курячу печінку і чому вона виходить мегасоковитою.

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Як приготувати: