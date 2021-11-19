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Пот-пай з індичкою – рецепт пирога, в якому начинки більше, ніж тіста

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 листопада, 18:10
В закладинки
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Це традиційні американські пироги. Більше схожі на соковите рагу, запечене під скоринкою з тіста. Краще готувати їх у горщиках, але можна використовувати сковороду для духовки
Пот-пай з індичкою
Пот-пай з індичкою / Фото: instagram.com/olya.nelson.cook

Одразу треба сказати, що пироги, в яких соковитої начинки більше тіста – вже добре. Пот-пай відповідає цій вимогі абсолютно.

Тісто цих пирогів тільки зверху. На нього варто трохи натиснути виделкою – і відкривається соковита ароматна начинка, яка більше схожа на рагу.

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Пот-пай можна перекласти як пиріг у горщиках, але якщо їх немає, використовуйте сковороду для духовки. У рецепті від olya.nelson.cook є заморожена овочева суміш.

Пот-пай з індичкою

Інгредієнти:

  • 1 склянка борошна;
  • 1 ч. л. сухих дріжджів;
  • дрібка солі;
  • по 2 ст. л. оливкової олії, крохмалю;
  • 0,5 склянки теплої води;
  • 400 г грудки індички;
  • 2 стебла селери;
  • по 1 шт. цибуля-шалот, болгарський перець, яйце;
  • 450 г замороженої овочевої суміші;
  • 2 склянки бульйону.

Як приготувати:

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  1. Замаринувати індичку у своїх улюблених спеціях та залишити в холодильнику.
  2. У просіяне борошно додати дріжджі та сіль. Влити воду з 2 ст. л. оливкової олії. Замісити тісто, змастити оливковою олією, накрити плівкою і залишити на 40 хвилин.
  3. Індичку обсмажити на сковороді до рум'яної скоринки. Прибрати на тарілку.
  4. Нарізати цибулю, перець та селеру. Обсмажити в тій же сковороді спочатку цибулю, потім додати селеру та перець. Готувати 5 хвилин.
  5. Додати заморожені овочі та бульйон. Посолити, поперчити. Тушкувати 5 хвилин.
  6. Додати в крохмаль трохи води та добре перемішати, вилити до овочів. Повернути індичку в сковороду та тушкувати кілька хвилин.
  7. Розподілити начинку в горщики, якщо суміш вийшла густа, додати трохи бульйону.
  8. Розділити тісто на 3-4 частини (залежно від кількості горщиків).
  9. Розкачати кожну частину до розмірів, більших за діаметр горщиків. Накрити тістом. Зробити отвори у тісті. Запікати 35-40 хвилин за 180 градусів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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