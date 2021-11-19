Пот-пай з індичкою – рецепт пирога, в якому начинки більше, ніж тіста

Це традиційні американські пироги. Більше схожі на соковите рагу, запечене під скоринкою з тіста. Краще готувати їх у горщиках, але можна використовувати сковороду для духовки

Пот-пай з індичкою / Фото: instagram.com/olya.nelson.cook

Одразу треба сказати, що пироги, в яких соковитої начинки більше тіста – вже добре. Пот-пай відповідає цій вимогі абсолютно.

Тісто цих пирогів тільки зверху. На нього варто трохи натиснути виделкою – і відкривається соковита ароматна начинка, яка більше схожа на рагу.

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Пот-пай можна перекласти як пиріг у горщиках, але якщо їх немає, використовуйте сковороду для духовки. У рецепті від olya.nelson.cook є заморожена овочева суміш.

Пот-пай з індичкою

Інгредієнти:

1 склянка борошна;

1 ч. л. сухих дріжджів;

дрібка солі;

по 2 ст. л. оливкової олії, крохмалю;

0,5 склянки теплої води;

400 г грудки індички;

2 стебла селери;

по 1 шт. цибуля-шалот, болгарський перець, яйце;

450 г замороженої овочевої суміші;

2 склянки бульйону.

Як приготувати:

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