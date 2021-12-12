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Пирог с начинкой из куриной печени – он обязательно понравится всем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
12 декабря, 14:17
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Кроме начинки из печени непосредственно, нужно приготовить для нее заливку. Она на основе сметаны, яиц и зелени. Пирог открытый, на песочном тесте
Пирог с начинкой из куриной печени
Пирог с начинкой из куриной печени / Фото: instagram.com/svetlana_step.art

Обычно куриную печень мы или готовим на сковороде, или делаем из нее блины, наполняя потом начинками. Но ее можно обжарить с луком и специями, измельчить и использовать в качестве начинки для пирога.

В процессе начинка заливается сметаной с яйцами, отчего пирог будет максимально сочным. Есть его можно как горячим, так и холодным.

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Рецепт взят у svetlana_step.art.

Пирог с начинкой из куриной печени

Ингредиенты для теста:

  • 50 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. холодной воды;
  • 200 г муки;
  • 0,5 ч. л. соли.

Для начинки:

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  • по 500 г печень куриная, лук;
  • 3 шт. яйца;
  • 200 г сметана;
  • укроп, соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Соединить ингредиенты для теста, замесить тесто и поставить в холодильник.
  2. Луковицу нарезать, обжарить на растительном масле. Добавить печень и обжарить в течение 5-7минут. Дать остыть.
  3. Лук (500 г) порезать мелко, слегка обжарить. Печень пропустить через мясорубку.
  4. Для заливки 200 г сметаны взбить с 3 яйцами, добавить измельченный укроп.
  5. В форму для запекания выложить тесто, распределить по форме, формируя борта. На дно выложить обжаренный лук. Далее – измельченную печень.
  6. Аккуратно вылить заливку и выпекать при 180 градусах до готовности.

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Ирина Маслова
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