Пирог с начинкой из куриной печени – он обязательно понравится всем

Пирог с начинкой из куриной печени / Фото: instagram.com/svetlana_step.art
Обычно куриную печень мы или готовим на сковороде, или делаем из нее блины, наполняя потом начинками. Но ее можно обжарить с луком и специями, измельчить и использовать в качестве начинки для пирога.
В процессе начинка заливается сметаной с яйцами, отчего пирог будет максимально сочным. Есть его можно как горячим, так и холодным.
Рецепт взят у svetlana_step.art.
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Пирог с начинкой из куриной печени
Ингредиенты для теста:
- 50 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. холодной воды;
- 200 г муки;
- 0,5 ч. л. соли.
Для начинки:
- по 500 г печень куриная, лук;
- 3 шт. яйца;
- 200 г сметана;
- укроп, соль, перец, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Соединить ингредиенты для теста, замесить тесто и поставить в холодильник.
- Луковицу нарезать, обжарить на растительном масле. Добавить печень и обжарить в течение 5-7минут. Дать остыть.
- Лук (500 г) порезать мелко, слегка обжарить. Печень пропустить через мясорубку.
- Для заливки 200 г сметаны взбить с 3 яйцами, добавить измельченный укроп.
- В форму для запекания выложить тесто, распределить по форме, формируя борта. На дно выложить обжаренный лук. Далее – измельченную печень.
- Аккуратно вылить заливку и выпекать при 180 градусах до готовности.