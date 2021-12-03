Печеночные блины с начинкой из яиц – подходят для ужина и на праздничный стол

Обычно с куриной печенью мы поступаем так – просто бросаем ее на сковороду и жарим со сметаной или сливками. Когда есть время, то можно нажарить печеночных оладий – тоже вкусно.
Но из куриной печени можно нажарить блинов и начинить их вкусной начинкой из вареных яиц и зеленого лука.
Что касается майонеза для начинки, то его тоже можно сделать в домашних условиях всего за 10 минут.
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Фублогер Калнина Наталья рекомендует варить яйца так: залить их водой комнатной температуры и обязательно посолить.
Печеночные блины с начинкой из яиц
Ингредиенты для блинов:
- Печень куриная – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 160 г
- Молоко – 250 мл
- Соль – 1 ч. л.
- Черный перец – по вкусу
- Растительное масло – 4 ст. л.
Для начинки:
- Яйца – 5- 6шт.
- Зеленый лук – 1 пучок
- Соль, майонез – по вкусу
Как приготовить:
- Яйца комнатной температуры залить нехолодной водой. Посолить. Варить 10 минут с момента закипания. Залить холодной водой и дать остыть.
- Печень помыть, вырезать все лишнее. Пробить блендером и добавить 1 ч. л. соли и перец. Разбить одно яйцо и вылить молоко. Тщательно перемешать.
- Добавить просеянную муку. Перемешать до однородности. Влить растительное масло и перемешать.
- Жарить блины с двух сторон.
- Для начинки яйца и лук порезать. Соединить. Добавить домашний майонез и перемешать.
- Начинить блины.
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