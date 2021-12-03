Печеночные блины с начинкой из яиц – подходят для ужина и на праздничный стол

Кроме яиц, для начинки нужен зеленый лук или любая другая зелень. Автор рецепта рекомендует заправлять начинку домашним майонезом или сметаной, смешанной с горчицей

Печеночные блины с яичной начинкой / Фото: Калнина Наталья

Обычно с куриной печенью мы поступаем так – просто бросаем ее на сковороду и жарим со сметаной или сливками. Когда есть время, то можно нажарить печеночных оладий – тоже вкусно.

Но из куриной печени можно нажарить блинов и начинить их вкусной начинкой из вареных яиц и зеленого лука.

Реклама

Что касается майонеза для начинки, то его тоже можно сделать в домашних условиях всего за 10 минут.

Фублогер Калнина Наталья рекомендует варить яйца так: залить их водой комнатной температуры и обязательно посолить.

Печеночные блины с начинкой из яиц

Ингредиенты для блинов:

Реклама

Печень куриная – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 160 г

Молоко – 250 мл

Соль – 1 ч. л.

Черный перец – по вкусу

Растительное масло – 4 ст. л.

Для начинки:

Яйца – 5- 6шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Соль, майонез – по вкусу

Как приготовить: