Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шахтер - Львов: онлайн 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Печеночные блины с начинкой из яиц – подходят для ужина и на праздничный стол

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 декабря, 17:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме яиц, для начинки нужен зеленый лук или любая другая зелень. Автор рецепта рекомендует заправлять начинку домашним майонезом или сметаной, смешанной с горчицей
Печеночные блины с яичной начинкой
Печеночные блины с яичной начинкой / Фото: Калнина Наталья

Обычно с куриной печенью мы поступаем так – просто бросаем ее на сковороду и жарим со сметаной или сливками. Когда есть время, то можно нажарить печеночных оладий – тоже вкусно.

Но из куриной печени можно нажарить блинов и начинить их вкусной начинкой из вареных яиц и зеленого лука.

Реклама

Что касается майонеза для начинки, то его тоже можно сделать в домашних условиях всего за 10 минут.

Фублогер Калнина Наталья рекомендует варить яйца так: залить их водой комнатной температуры и обязательно посолить.

Печеночные блины с начинкой из яиц

Ингредиенты для блинов:

Реклама
  • Печень куриная – 500 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 160 г
  • Молоко – 250 мл
  • Соль – 1 ч. л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Растительное масло – 4 ст. л.

Для начинки:

  • Яйца – 5- 6шт.
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Соль, майонез – по вкусу

Как приготовить:

  1. Яйца комнатной температуры залить нехолодной водой. Посолить. Варить 10 минут с момента закипания. Залить холодной водой и дать остыть.
  2. Печень помыть, вырезать все лишнее. Пробить блендером и добавить 1 ч. л. соли и перец. Разбить одно яйцо и вылить молоко. Тщательно перемешать.
  3. Добавить просеянную муку. Перемешать до однородности. Влить растительное масло и перемешать.
  4. Жарить блины с двух сторон.
  5. Для начинки яйца и лук порезать. Соединить. Добавить домашний майонез и перемешать.
  6. Начинить блины.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять