Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Без майонезу

Чим замінити яйця

Обід за 30 хвилин

Пісний десерт

Домашні дріжджі

Як на мангалі
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт мексиканського обіду для Скорпіонів, любителів гострого та екзотичного

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 11:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Називається ця страва чилі кон карне. Основні інгредієнти – фарш, квасоля, томатна паста. Безперечно потрібен гострий перець
Рецепт обіду для Скорпіонів
Рецепт обіду для Скорпіонів / Фото: instagram.com/feedme_daily, www.deccanherald.com

Продовжуємо ділитися рецептами, які ідеально характеризують та підходять кожному з 12-тьох знаків зодіаку.

Для мегаактивних Овнів приготуйте оксамитове куряче філе, така їжа допоможе їм відновити сили.

Реклама

Скорпіони ж – люди з різкою вдачею, готові до відкриттів і дуже люблять все нове та незвідане. По слово в кишеню Скорпіони ніколи не лізуть, гострі на язик, такій їжі більшість з них і віддає перевагу.

Мексиканська кухня, зокрема чилі кон карна, гостра практично вся. Рецептів цього обіду, якого вистачить на сім'ю, чимало.

Невід'ємні інгредієнти – фарш або дуже дрібно нарізане м'ясо, червона квасоля, томати та перець чилі.

Реклама

Подавайте з хлібом, лавашем або картопляними чипсами.

Рецепт від milaisto.

Мексиканський обід чилі кон карне для Скорпіонів

Мексиканський обід чилі кон карне для Скорпіонів
Мексиканський обід чилі кон карне для Скорпіонів / Фото: instagram.com/milaisto

Реклама

Інгредієнти:

  • фарш яловичий (свинячий) – 500 г;
  • цибуля – 2-3 шт.;
  • томати у власному соку – 1 бляшанка;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • квасоля консервована – 300 г;
  • часник – за смаком;
  • мелений коріандр, орегано, зіра – по щіпці;
  • гострий перець маринований, пластівці чилі – за смаком;
  • свіжа кінза – пучок.

Риб можна приємно здивувати смачною та ніжною скумбрією. Як її зробити – дивіться тут.

Як приготувати: ⠀

  1. Цибулю нарізати кубиками, часник розчавити ножем, обсмажити на олії до золотавого кольору.
  2. Додати фарш і, розбиваючи його лопаткою, обсмажити разом з цибулею. Додати томатну пасту та томати, приправити сіллю, перцем та всіма сухими спеціями. Тушкувати до готовності фаршу, за необхідності підливати воду.
  3. Додати червону квасолю, халапеньйо та частину свіжої кінзи. Готувати 5 хвилин.
  4. Подавати з кінзою.

Тут дивіться ще один варіянт мексиканського обіду чилі кон карне.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Дівам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити сир на свіжість
Узнать
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Гамбургер як у McDonalds
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Стародавні рецепти
Смачно по-українські
Готувати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти