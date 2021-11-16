Что такое стожки и почему их нужно уметь готовить

Стожки – максимально удобное блюдо, когда нужно приготовить сытный ужин быстро. Это два в одном – мясо, в нашем случае куриный фарш, и гарнир, представленный картофелем.
Остается только приправить фарш, сформировать из него лепешку, сверху выложить картофель, лук и запечь.
Стожки под сыром / Фото: instagram.com/vkysnyama
Автор рецепта – vkysnyama – предлагает готовить стожки с соусом из горчицы и сметаны.
Стожки из куриного фарша
Ингредиенты:
- Фарш – 600 г
- Яйца – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Картофель – 200 г
- Сыр – 100 г
Для соуса:
- Горчица – 1 ч. л.
- Желток – 1 шт.
- Йогурт/сметана – 100 г
Как приготовить:
- Для соуса соединить желток, горчицу, соль, специи, йогурт/сметану и хорошо перемешать.
- Лук мелко нарезать, вареные яйца и сыр натереть на крупной терке.
- Сырой картофель натереть на крупной терке.
- В фарш добавить специи и перемешать. Сформировать лепешки из фарша.
- Выложить на силиконовый коврик или пергаментную бумагу.
- На каждую лепешку выложить слой лука, яиц и картофеля. Полить соусом и посыпать сыром.
- Запекать при 180 градусах 30 минут.