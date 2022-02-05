Цыпленок (курица) генерала Цо – рецепт китайско-американского блюда

Вариантов приготовления курицы существует ровно столько, сколько существует стран в мире. Например, в Швейцарии к ней добавляются консервированные фрукты, что не может не поразить вкусом.
А вот китайцы не представляют себе куриное мясо без маринада на основе имбиря и соевого соуса.
Цыпленок генерала Цо / Фото: www.recipetineats.com
Этот цыпленок – одно из самых популярных азиатских блюд в Штатах. Одни говорят, что его придумали в честь китайского генерала Цо, другие – это изобретение поваров-переселенцев из Тайваня.
Из особенных ингредиентов – соус хойсин и белый винный уксус. И первый, и второй продаются у нас.
Процесс приготовления цыпленка генерала Цо можно посмотреть на видео ниже от автора рецептаRecipeTin Eats.
Цыпленок генерала Цо
Ингредиенты для маринада:
- по 3 ст. л. соевого соуса, коричневого сахара;
- по 1 ст. л. соуса хойсин, винного уксуса, кукурузного или другого крахмала;
- 2 ч. л . пасты чили;
- 1 ч. л. кунжутного масла;
- 150 мл куриного бульона.
Для курицы:
- 600 г филе, нарезанного на кусочки по 2,5 см;
- по 1 ч. л. мелко натертого имбиря и мелко натертого чеснока;
- 1 стакан кукурузной муки/кукурузного крахмала;
- масло для жарки.
Соус для жарки:
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 ч. л. имбиря, мелко нарезанного;
- 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных;
- 1/2 ч. л. хлопьев красного перца чили.
Здесь узнаете рецепт сочного Сhicken divan, в котором вкусно можно использовать несъеденную курицу.
Как приготовить:
- Для маринада смешайте соевый соус, хойсин, уксус, пасту чили и кунжутное масло. Возьмите несколько столовых ложек, вылейте в емкость с курицей. Добавьте имбирь и чеснок, перемешайте, маринуйте 30 минут.
- Добавьте кукурузную муку и перемешайте, чтобы все кусочки были полностью покрыты. Откиньте на дуршлаг и встряхните, чтобы удалить излишки кукурузной муки.
- К соусу-маринаду добавьте сахар и кукурузную муку. Перемешайте, затем добавьте куриный бульон и перемешайте.
- Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде, готовьте курицу 3 минуты до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце.
- В другой сковороде разогрейте две столовых ложки растительного масла, добавьте чеснок, имбирь, хлопья чили, жарьте 30 секунд, пока чеснок не станет светло-золотистым. Влейте соус на основе куриного бульона, доведите до кипения и время от времени помешивайте, пока он не загустеет настолько, что вы сможете провести дорожку по дну кастрюли.
- Добавьте курицу, быстро перемешайте. Чем быстрее вы это сделаете, тем более хрустящей будет курица. Украсьте зеленым луком и кунжутом.
Видеорецепт цыпленка генерала Цо смотрите здесь.