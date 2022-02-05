Цыпленок (курица) генерала Цо – рецепт китайско-американского блюда

Вариантов приготовления курицы существует ровно столько, сколько существует стран в мире. Например, в Швейцарии к ней добавляются консервированные фрукты, что не может не поразить вкусом.

А вот китайцы не представляют себе куриное мясо без маринада на основе имбиря и соевого соуса.

Цыпленок генерала Цо / Фото: www.recipetineats.com

Реклама

Этот цыпленок – одно из самых популярных азиатских блюд в Штатах. Одни говорят, что его придумали в честь китайского генерала Цо, другие – это изобретение поваров-переселенцев из Тайваня.

Из особенных ингредиентов – соус хойсин и белый винный уксус. И первый, и второй продаются у нас.

Процесс приготовления цыпленка генерала Цо можно посмотреть на видео ниже от автора рецептаRecipeTin Eats.

Реклама

Цыпленок генерала Цо

Цыпленок генерала Цо / Фото: www.recipetineats.com

Ингредиенты для маринада:

по 3 ст. л. соевого соуса, коричневого сахара;

по 1 ст. л. соуса хойсин, винного уксуса, кукурузного или другого крахмала;

2 ч. л . пасты чили;

1 ч. л. кунжутного масла;

150 мл куриного бульона.

Для курицы:

Реклама

600 г филе, нарезанного на кусочки по 2,5 см;

по 1 ч. л. мелко натертого имбиря и мелко натертого чеснока;

1 стакан кукурузной муки/кукурузного крахмала;

масло для жарки.

Соус для жарки:

2 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. имбиря, мелко нарезанного;

2 зубчика чеснока, мелко нарезанных;

1/2 ч. л. хлопьев красного перца чили.

Здесь узнаете рецепт сочного Сhicken divan, в котором вкусно можно использовать несъеденную курицу.

Как приготовить:

Для маринада смешайте соевый соус, хойсин, уксус, пасту чили и кунжутное масло. Возьмите несколько столовых ложек, вылейте в емкость с курицей. Добавьте имбирь и чеснок, перемешайте, маринуйте 30 минут. Добавьте кукурузную муку и перемешайте, чтобы все кусочки были полностью покрыты. Откиньте на дуршлаг и встряхните, чтобы удалить излишки кукурузной муки. К соусу-маринаду добавьте сахар и кукурузную муку. Перемешайте, затем добавьте куриный бульон и перемешайте. Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде, готовьте курицу 3 минуты до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце. В другой сковороде разогрейте две столовых ложки растительного масла, добавьте чеснок, имбирь, хлопья чили, жарьте 30 секунд, пока чеснок не станет светло-золотистым. Влейте соус на основе куриного бульона, доведите до кипения и время от времени помешивайте, пока он не загустеет настолько, что вы сможете провести дорожку по дну кастрюли. Добавьте курицу, быстро перемешайте. Чем быстрее вы это сделаете, тем более хрустящей будет курица. Украсьте зеленым луком и кунжутом.

Видеорецепт цыпленка генерала Цо смотрите здесь.