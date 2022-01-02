Что делать с несъеденной курицей – приготовить сочный "Сhicken divan"

Слово "диван", которое отчетливо читается, походит от названия ресторана, в котором было придумано это блюдо, – "Divan Parisienne". Случилось это в 1950-ых годах в Нью-Йорке.
Тогда в США все еще была мода на все французское, собственно, ресторан так и назвали. Для владельцев заведения слово "divan" (с французского софа, кушетка) было воплощением элегантности.
То есть для приятных встреч на удобном диване ресторана истинных леди и джентльменов.
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Сегодня это больше домашнее вечернее блюдо, которое не перегрузит желудок и, как и чисто французское фрикасе, поможет ликвидировать остатки несъеденной курицы.
Курица запекается с предварительно отваренной брокколи. Сочность обеспечивает сливочное масло, сыр, бульон и вино.
В рецепте от сайта Нerringinfurs.blogspot.com используется два вида сыра, обычный твердый и немного пармезана.
Рецепт блюда из курицы – "Сhicken divan"
Ингредиенты:
- 1 большой кочан брокколи;
- 4 больших куриных бедра или остатки запеченной курицы;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 3 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. муки;
- 2 зуб. чеснока;
- 3 ст. л. крепленого вина или сухого белого вина;
- 240 мл куриного бульона;
- щепотка сладкой паприки;
- 40 мл сливок;
- большая горсть тертого твердого сыра;
- 2 ст. л. пармезана (по желанию);
- 1 ст. л. панировочных сухарей;
- соль и молотый черный перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Брокколи разделить на соцветия. Отварить в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Капуста должна быть твердоватой. Выложить в большую миску с очень холодной водой, остудить до комнатной температуры.
- Курицу нарезать кусочками примерно по 2-3 см. Посолить, поперчить. На хорошо разогретой сковороде на растительном масле обжарить около 4 минут. Переложить на тарелку.
- Для соуса в сотейнике растопить сливочное масло (2 ст. л.), добавить муку. Готовить, помешивая, несколько минут. Добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать и готовить секунд 15.
- Влить вино и бульон, готовить до легкого загустения. Добавить сливки и паприку, перемешать и довести до кипения. Готовить 3 минуты.
- Снять с огня и вмешать в соус горсть тертого сыра. Размешать, пока сыр полностью не растворится. Добавить соль по вкусу.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить брокколи. Полить половиной соуса. Далее добавить курицу и полить остальным соусом.
- Посыпать тертым пармезаном, смешанным с панировочными сухарями. Сверху выложить мелко нарезанное сливочное масло (1 ст. л.).
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Переставить под включенный верхний гриль и готовить еще 3 минуты.
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