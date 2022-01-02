Что делать с несъеденной курицей – приготовить сочный "Сhicken divan"

Возможно, курица станет еще вкуснее, потому что будет запекаться вместе с брокколи под сырно-сливочным соусом. Кстати, если осталось немного сухого белого вина после Нового года, оно тоже пригодится в этом рецепте

Рецепт блюда из курицы - "Сhicken divan" / Фото: instagram.com/themodernproper

Слово "диван", которое отчетливо читается, походит от названия ресторана, в котором было придумано это блюдо, – "Divan Parisienne". Случилось это в 1950-ых годах в Нью-Йорке.

Тогда в США все еще была мода на все французское, собственно, ресторан так и назвали. Для владельцев заведения слово "divan" (с французского софа, кушетка) было воплощением элегантности.

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То есть для приятных встреч на удобном диване ресторана истинных леди и джентльменов.

Сегодня это больше домашнее вечернее блюдо, которое не перегрузит желудок и, как и чисто французское фрикасе, поможет ликвидировать остатки несъеденной курицы.

Курица запекается с предварительно отваренной брокколи. Сочность обеспечивает сливочное масло, сыр, бульон и вино.

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В рецепте от сайта Нerringinfurs.blogspot.com используется два вида сыра, обычный твердый и немного пармезана.

Рецепт блюда из курицы – "Сhicken divan"

Ингредиенты:

1 большой кочан брокколи;

4 больших куриных бедра или остатки запеченной курицы;

1 ст. л. растительного масла;

3 ст. л. сливочного масла;

2 ст. л. муки;

2 зуб. чеснока;

3 ст. л. крепленого вина или сухого белого вина;

240 мл куриного бульона;

щепотка сладкой паприки;

40 мл сливок;

большая горсть тертого твердого сыра;

2 ст. л. пармезана (по желанию);

1 ст. л. панировочных сухарей;

соль и молотый черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

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