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Что делать с несъеденной курицей – приготовить сочный "Сhicken divan"

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 января, 18:01
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Возможно, курица станет еще вкуснее, потому что будет запекаться вместе с брокколи под сырно-сливочным соусом. Кстати, если осталось немного сухого белого вина после Нового года, оно тоже пригодится в этом рецепте
Рецепт блюда из курицы - "Сhicken divan"
Рецепт блюда из курицы - "Сhicken divan" / Фото: instagram.com/themodernproper

Слово "диван", которое отчетливо читается, походит от названия ресторана, в котором было придумано это блюдо, – "Divan Parisienne". Случилось это в 1950-ых годах в Нью-Йорке.

Тогда в США все еще была мода на все французское, собственно, ресторан так и назвали. Для владельцев заведения слово "divan" (с французского софа, кушетка) было воплощением элегантности.

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То есть для приятных встреч на удобном диване ресторана истинных леди и джентльменов.

Сегодня это больше домашнее вечернее блюдо, которое не перегрузит желудок и, как и чисто французское фрикасе, поможет ликвидировать остатки несъеденной курицы.

Курица запекается с предварительно отваренной брокколи. Сочность обеспечивает сливочное масло, сыр, бульон и вино.

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В рецепте от сайта Нerringinfurs.blogspot.com используется два вида сыра, обычный твердый и немного пармезана.

Рецепт блюда из курицы – "Сhicken divan"

Ингредиенты:

  • 1 большой кочан брокколи;
  • 4 больших куриных бедра или остатки запеченной курицы;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 3 ст. л. сливочного масла;
  • 2 ст. л. муки;
  • 2 зуб. чеснока;
  • 3 ст. л. крепленого вина или сухого белого вина;
  • 240 мл куриного бульона;
  • щепотка сладкой паприки;
  • 40 мл сливок;
  • большая горсть тертого твердого сыра;
  • 2 ст. л. пармезана (по желанию);
  • 1 ст. л. панировочных сухарей;
  • соль и молотый черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Брокколи разделить на соцветия. Отварить в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Капуста должна быть твердоватой. Выложить в большую миску с очень холодной водой, остудить до комнатной температуры.
  2. Курицу нарезать кусочками примерно по 2-3 см. Посолить, поперчить. На хорошо разогретой сковороде на растительном масле обжарить около 4 минут. Переложить на тарелку.
  3. Для соуса в сотейнике растопить сливочное масло (2 ст. л.), добавить муку. Готовить, помешивая, несколько минут. Добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать и готовить секунд 15.
  4. Влить вино и бульон, готовить до легкого загустения. Добавить сливки и паприку, перемешать и довести до кипения. Готовить 3 минуты.
  5. Снять с огня и вмешать в соус горсть тертого сыра. Размешать, пока сыр полностью не растворится. Добавить соль по вкусу.
  6. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить брокколи. Полить половиной соуса. Далее добавить курицу и полить остальным соусом.
  7. Посыпать тертым пармезаном, смешанным с панировочными сухарями. Сверху выложить мелко нарезанное сливочное масло (1 ст. л.).
  8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Переставить под включенный верхний гриль и готовить еще 3 минуты.

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Ирина Маслова
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