Датский пирог мечты – рецепт выпечки с толстой карамельной корочкой

Это действительно необычная история такой простой и такой уютной выпечки. Взрыв популярности пирога мечты из Дании схож с легендарным сливовым пирогом из США.
Дело было в 1960 году. Девочка по имени Джитт Андерсен из городка Бровст отправила на конкурс рецепт пирога своей бабушки. Рецепт воспроизвели и присудили ему первое место.
Пирог мечты из Дании
Спустя некоторое время он появился на упаковке популярной в Дании муки. А сам пирог получил название – пирог мечты из города Бровста.
По текстуре он похож на сочный кекс, сверху его венчает хрустящая корочка на основе кокосовой стружки. Пирог готовится в два этапа. Сначала выпекается основа, потом украшается топпингом и снова выпекается в течение пяти минут.
Рецепт с сайта Аrla.dk.
Датский пирог мечты
Ингредиенты:
- яйцо – 4 шт.;
- сахар – 300 г;
- молоко – 200 мл;
- сливочное масло – 50 г;
- пшеничная мука – 250-300 г;
- сода – 3 ч. л.;
- ванильный сахар.
Для топпинга:
- сливочное масло – 100 г;
- кокосовая стружка – 150 г;
- сахар – 200 г;
- молоко – 100 мл.
Как приготовить:
- Слегка и пышно взбить яйца и сахар. Подогреть молоко и немного растопить масло. Соединить и хорошо перемешать.
- Соединить муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавить частями к молочной смеси.
- Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
- Для топпинга масло, кокосовую стружку, сахар и молоко довести до кипения в сотейнике.
- Достать пирог, дать немного остыть и смазать топпингом. Отправить в духовку еще на 5 минут или пока корочка пирога мечты не станет золотистой.
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