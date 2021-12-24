Домашние сосиски – куриное филе измельчается с мукой и яйцом, остается только поджарить

И еще один вариант, как из куриного филе просто и быстро приготовить вкусные сосиски. Мы рассказывали о домашней куриной колбасе с сыром, теперь попробуйте воспроизвести этот рецепт.
Нужен блендер, в котором филе соединится с яйцом, мукой и молоком. Последнее можно заменить сливками.
Куриные колбаски из филе / Фото: Калнина Наталья
Эти сочные сосиски вкусные как горячими, так и холодными.
Рецепт канала Калнина Наталья.
Куриные колбаски – рецепт
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 500 г
- Соль -1/2 ч. л.
- Лук, яйцо – по 1 шт.
- Молоко – 100 мл
- Мука – 1 ст. л.
- Черный перец – по вкусу
- Сладкая паприка -1/2 ч. л.
Как приготовить:
- Куриное филе нарезать, соединить в чаше блендера с разрезанной луковицей, молоком. Измельчить до однородности.
- Добавить муку, соль, перец и паприку. Еще раз перемешать.
- Массу выложить в кондитерский мешок. На разогретую с растительном маслом сковороду через кондитерский мешок выложить колбаски.
- Жарить до готовности со всех сторон.