Домашний сыр за 30 минут – бюджетный рецепт, с которым справится каждый

При наличии молока в домашних условиях можно приготовить не только этот сыр, но и моцареллу, как это сделать правильно мы писали.

Здесь очень важно медленно и тонкой струйкой вливать в горячее молоко уксусную воду.

Домашний сыр - рецепт / Фото: instagram.com/surna_nora/

Реклама

После того, как сыр сформирован и из него продолжает стекать сыворотка, накройте его пленкой, чтобы не обветрился.

Рецепт канала Appetissimo рассчитан на шесть литров молока, сокращайте количество других ингредиентов, если молока у вас меньше.

Домашний сыр из молока

Ингредиенты:

Реклама

молоко – 6 л;

уксус (9%) – 6 ст. л.;

вода – 180 мл;

соль – 1 ч. л.

Здесь узнаете, как сделать домашние сосиски из куриного филе.

Как приготовить:

Молоко довести до температуры 90-95 градусов. Уксус развести в воде. Если на молоке во время подогревания образовалась пена, молоко нужно перемешать. Убрать огонь до минимального. Влить воду с уксусом очень медленно, помешивая, тонкой струйкой. Как только сыворотка отделилась, сразу же перестать наливать воду с уксусом. Снять с плиты и выложить сырную массу в форму для процеживания. Во время выкладывания в форму посолить. Когда сыр практически стек, накрыть пакетами или пленкой до полного остывания.

Здесь смотрите, как правильно вливать уксусную воду в молоке во время варки сыра.