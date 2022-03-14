Домашний сыр за 30 минут – бюджетный рецепт, с которым справится каждый

При наличии молока в домашних условиях можно приготовить не только этот сыр, но и моцареллу, как это сделать правильно мы писали.
Здесь очень важно медленно и тонкой струйкой вливать в горячее молоко уксусную воду.
Домашний сыр - рецепт / Фото: instagram.com/surna_nora/
После того, как сыр сформирован и из него продолжает стекать сыворотка, накройте его пленкой, чтобы не обветрился.
Рецепт канала Appetissimo рассчитан на шесть литров молока, сокращайте количество других ингредиентов, если молока у вас меньше.
Домашний сыр из молока
Ингредиенты:
- молоко – 6 л;
- уксус (9%) – 6 ст. л.;
- вода – 180 мл;
- соль – 1 ч. л.
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Как приготовить:
- Молоко довести до температуры 90-95 градусов.
- Уксус развести в воде.
- Если на молоке во время подогревания образовалась пена, молоко нужно перемешать. Убрать огонь до минимального.
- Влить воду с уксусом очень медленно, помешивая, тонкой струйкой. Как только сыворотка отделилась, сразу же перестать наливать воду с уксусом.
- Снять с плиты и выложить сырную массу в форму для процеживания.
- Во время выкладывания в форму посолить.
- Когда сыр практически стек, накрыть пакетами или пленкой до полного остывания.
Здесь смотрите, как правильно вливать уксусную воду в молоке во время варки сыра.