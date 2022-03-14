Домашній сир за 30 хвилин – бюджетний рецепт, з яким впорається кожен

За наявності молока в домашніх умовах можна приготувати не тільки цей сир, а й моцарелу, як це правильно зробити ми писали.

Тут дуже важливо повільно й тонким струмком вливати в гаряче молоко оцтову воду.

Домашній сир - рецепт / Фото: instagram.com/surna_nora/

Реклама

Після того, як сир сформований і з нього продовжує стікати сироватка, накрийте плівкою, щоб не обвітрився.

Рецепт каналу Appetissimo розрахований на шість літрів молока, скорочуйте кількість інших інгредієнтів, якщо молока у вас менше.

Домашній сир з молока

Інгредієнти:

Реклама

молоко – 6 л;

оцет (9%) – 6 ст. л.;

вода – 180 мл;

сіль – 1 ч. л.

Тут дізнаєтесь, як зробити домашні сосиски з курячого філе.

Як приготувати:

Молоко довести до температури 90-95 градусів. Оцет розвести у воді. Якщо на молоці під час підігрівання утворилася піна, молоко слід перемішати. Забрати вогонь до мінімального. Влити воду з оцтом дуже повільно, помішуючи, тонким струмком. Щойно сироватка відокремилася, одразу ж перестати наливати воду з оцтом. Зняти з плити та викласти сирну масу у форму для проціджування. Під час викладання у форму посолити. Коли сир практично стік, накрити пакетами або плівкою до повного остигання.

Тут дивіться, як правильно вливати оцтову воду у молоці під час варіння сиру.